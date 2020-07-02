AliExpress Россия запускает бесплатную доставку и снижает тарифы на все отправления по России

AliExpress Россия совместно с логистической компанией «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) вводит бесплатную доставку и новые логистические тарифы для российских продавцов и покупателей. Новые тарифы позволят снизить стоимость доставки для пользователей и сделают ее более предсказуемой. Тарифы зависят от зоны доставки и стоимости заказа. Например, в Москве и Московской области стоимость доставки заказов на сумму менее 500 рублей до постамата составит 49 рублей, а на заказы дороже 500 рублей доставка до ПВЗ будет бесплатной, курьером — также 49 рублей. Доставка заказов стоимостью от 2500 рублей до постамата или пункта выдачи заказа будет бесплатной в любом регионе России.

Новые тарифы на доставку заказов от российских продавцов в зависимости от стоимости заказа, руб*

*Использование новых тарифов российскими продавцами AliExpress носит добровольный характер, но дает право на субсидию стоимости отправки в размере 60 рублей за 1 заказ

Новые стандартные тарифы для покупателей позволят обеспечить бесплатной доставкой половину заказов от российских продавцов. Согласно проведенным экспериментам на AliExpress, введение бесплатной доставки также значительно увеличит конверсию и приведет к росту продаж для продавцов в полтора-два раза.

Для продавцов новые тарифы будут преднастроены по зонам и размеру чека и их можно будет легко установить на товар в личном кабинете. Все новые продавцы AliExpress, которые предложат покупателям эти тарифы, смогут не платить за доставку первых 10 заказов вне зависимости от способа и пункта назначения.

Помимо этого, AliExpress и «Цайняо» вводят субсидии для локальных производителей и продавцов на доставку курьером и в пункты выдачи заказов. Сэкономить на доставке смогут продавцы, которые установят новые стандартные тарифы для покупателя. Размер субсидии составит 60 рублей на каждый заказ — учитывая новые тарифы, это позволит удержать расходы продавца на логистику на уровне до 10% (при среднем чеке от 1 500 рублей) или до 15% от оборота (при среднем чеке до 1 500 рублей).

Чтобы воспользоваться субсидией и бесплатной доставкой на первые 10 заказов продавец должен иметь договор с компанией «Цайняо» и пользоваться услугами «Цайняо» — доставкой или фулфилментом. Бесплатная доставка на первые 10 заказов будет действовать до 31 марта 2021 года.

«Наша главная задача — приложить максимум усилий для стимулирования в России малого и среднего бизнеса, его выхода в онлайн и снижения расходов на логистику и обработку заказов. Для этого в течение года мы вместе с AliExpress вложим в проект по развитию бесплатной доставки в регионах до 500 млн рублей — это позволит продавцам охватить новые аудитории и регионы, а также больше инвестировать в маркетинг. Мы уже запустили проект по дропшиппингу, который позволил продавцам на треть сократить расходы на отправку заказов, а также вместе с партнёрами открыли специализированный складской комплекс, — эти новые инструменты стали отличными дополнительными аргументами для регистрации на AliExpress», — комментирует Вячеслав Савин, генеральный директор «Цайняо» в России.