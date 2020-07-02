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AliExpress Россия запускает бесплатную доставку и снижает тарифы на все отправления по России

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AliExpress Россия совместно с логистической компанией «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) вводит бесплатную доставку и новые логистические тарифы для российских продавцов и покупателей. Новые тарифы позволят снизить стоимость доставки для пользователей и сделают ее более предсказуемой. Тарифы зависят от зоны доставки и стоимости заказа. Например, в Москве и Московской области стоимость доставки заказов на сумму менее 500 рублей до постамата составит 49 рублей, а на заказы дороже 500 рублей доставка до ПВЗ будет бесплатной, курьером — также 49 рублей. Доставка заказов стоимостью от 2500 рублей до постамата или пункта выдачи заказа будет бесплатной в любом регионе России.

Новые тарифы на доставку заказов от российских продавцов в зависимости от стоимости заказа, руб*

*Использование новых тарифов российскими продавцами AliExpress носит добровольный характер, но дает право на субсидию стоимости отправки в размере 60 рублей за 1 заказ

Новые стандартные тарифы для покупателей позволят обеспечить бесплатной доставкой половину заказов от российских продавцов. Согласно проведенным экспериментам на AliExpress, введение бесплатной доставки также значительно увеличит конверсию и приведет к росту продаж для продавцов в полтора-два раза.

Для продавцов новые тарифы будут преднастроены по зонам и размеру чека и их можно будет легко установить на товар в личном кабинете. Все новые продавцы AliExpress, которые предложат покупателям эти тарифы, смогут не платить за доставку первых 10 заказов вне зависимости от способа и пункта назначения.

Помимо этого, AliExpress и «Цайняо» вводят субсидии для локальных производителей и продавцов на доставку курьером и в пункты выдачи заказов. Сэкономить на доставке смогут продавцы, которые установят новые стандартные тарифы для покупателя. Размер субсидии составит 60 рублей на каждый заказ — учитывая новые тарифы, это позволит удержать расходы продавца на логистику на уровне до 10% (при среднем чеке от 1 500 рублей) или до 15% от оборота (при среднем чеке до 1 500 рублей).

Чтобы воспользоваться субсидией и бесплатной доставкой на первые 10 заказов продавец должен иметь договор с компанией «Цайняо» и пользоваться услугами «Цайняо» — доставкой или фулфилментом. Бесплатная доставка на первые 10 заказов будет действовать до 31 марта 2021 года.

«Наша главная задача — приложить максимум усилий для стимулирования в России малого и среднего бизнеса, его выхода в онлайн и снижения расходов на логистику и обработку заказов. Для этого в течение года мы вместе с AliExpress вложим в проект по развитию бесплатной доставки в регионах до 500 млн рублей — это позволит продавцам охватить новые аудитории и регионы, а также больше инвестировать в маркетинг. Мы уже запустили проект по дропшиппингу, который позволил продавцам на треть сократить расходы на отправку заказов, а также вместе с партнёрами открыли специализированный складской комплекс, — эти новые инструменты стали отличными дополнительными аргументами для регистрации на AliExpress», — комментирует Вячеслав Савин, генеральный директор «Цайняо» в России.

«У продавцов AliExpress есть выбор. Первый вариант — организовать логистику своими силами, заключив свои контракты и настроив шаблон доставки. Это удобно магазинам, у которых налажена логистика в регионах и большие объёмы заказов. Вторая опция — воспользоваться услугами фулфилмента. Товары можно хранить и отправлять со складов партнеров маркетплейса — компаний „Цайняо“ и „Бета ПРО“. Также для клиентов „Цайняо“ есть услуга доставки — курьеры компании будут приезжать и забирать заказы со склада продавца или его партнеров, а затем сортировать и доставлять клиентам. Это решение подойдет малому и среднему бизнесу и позволит сократить затраты на один из самых дорогих элементов логистики — доставку непосредственно клиентам. Среди партнеров AliExpress по последней миле — финальному этапу логистики — такие компании как Почта России, DPD, СДЭК, КСЭ, Сберлогистика, PickPoint и другие. Сеть пунктов выдачи заказов AliExpress в России составляет 16 500 точек. Средний срок доставки товаров российских продавцов составляет 2-15 дней», — говорит Григорий Орлов, директор по логистике и развитию инфраструктуры AliExpress Россия.

Компании и сервисы: DPD, СДЭК, СДЭК, Pick Point, КСЭ, Сбербанк России
Автор: Анна
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