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AliExpress Россия запускает экспресс-выдачу заказов

AliExpress ввел функцию «забрать в магазине» для российских продавцов AliExpress. Покупатель сможет оперативно проверить статус заказа и получить покупку в удобном магазине продавца через несколько часов после заказа.

Теперь в карточке товара и в корзине пользователи увидят новую опцию доставки — «забрать в магазине» (если такая возможность предусмотрена магазином). Для самовывоза автоматически назначается магазин, ближайший к адресу, указанному покупателем. При необходимости можно перейти на карту и выбрать магазин по другому адресу. Продавец указывает период времени, за который предоставит товар. Когда посылка приедет в выбранный магазин, покупатель получит уведомление в приложении. Товар можно забрать в течение нескольких часов или выбрать подходящее время. Продавец доставит товар в нужный магазин в указанный период и сообщит о готовности заказа к выдаче.

Кроме того, покупатели смогут вернуть неподошедший товар сразу в магазине, оформив упрощённый возврат через приложение AliExpress.

Первыми партнёрами тестирования стали сети товаров для дома и модные ритейлеры, в том числе «220 Вольт» и Finn Flare. В их магазинах пользователи могут выбрать самовывоз в качестве опции доставки уже сейчас.

Новая услуга будет доступна для подключения по API всем российским продавцам. Она построена на базе платформы ИТ-оператора «Цайняо». Экспресс-выдача стала одной из первых услуг в рамках локализации ИТ-платформ «Цайняо» в России. В него компания планирует вложить более 1 миллиарда рублей в течение ближайшего года.

Компании, которые подключатся к новой опции, смогут загрузить список своих магазинов для нанесения на карту, выбрать регионы доставки для самовывоза, а также указать время, за которое они привезут товар в магазин.

«Самовывоз из магазина — это элемент нашей стратегии. Магазин на AliExpress станет частью общей омниканальной системы продаж ритейлера. Покупатель может делать покупки в оффлайн-магазине и в онлайне или забрать онлайн-покупки в оффлайн-точке. Такой вариант удобен для покупателей, в первую очередь, fashion-направления, где очень сложно заранее угадать размер, и часто нужно возвращать товар. Для продавцов это позволит сократить затраты на перемещение товара, возврат и скорость ввода в оборот возвращённого товара», — говорит Сергей Гречин, коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия.

«Мы становимся ещё на шаг ближе к пользователю. Самовывоз не только позволит покупателям выбирать максимально удобный способ получения посылки, но и привлечёт дополнительный трафик в офлайн-точки продавцов. Также теперь есть возможность проверить товар на месте в магазине, что будет особенно удобно для электроники», — говорит Сергей Черемисин, коммерческий директор по стандартным категориям AliExpress Россия.

«Услуга бронирования и моментальной выдачи в магазинах — одна из наиболее востребованных опций в крупных городах, где клиенты не всегда хотят ждать курьера. И это первый подобный опыт для российских маркетплейсов. При этом доля подобных заказов в общем объёме интернет-заказов у ритейлеров может превышать 50%. И это, наряду с доставкой в постаматы, один из самых быстрорастущих сервисов. Мы рассчитываем, что он станет одним из самых популярных среди наших клиентов. В ближайшее время „Цайняо“ и AliExpress сделают эту услугу доступной для большинства крупнейших ритейлеров платформы. Особенно популярна услуга самовывовыза у покупателей цифровой электроники и одежды», — комментирует Вячеслав Савин, генеральный директор «Цайняо» в России.

Автор: Анна
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