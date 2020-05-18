АliExpress Россия запускает кампанию в поддержку небольших производителей
Чтобы поддержать малые российские производства и стимулировать продажи локальных товаров, AliExpress Россия запустила рекламную кампанию «Сделано в России — продается на AliExpress».
Герои кампании — представители 10 локальных производственных предприятий из 9 городов России. Все герои сняты в привычной для них рабочей обстановке: на пасеке, ферме, в цеху, мастерской или лаборатории. Кампания готовилась без физического присутствия команды стилистов, визажистов и съемочной группы — специалисты общались с героями по видеосвязи, а фотографами выступили близкие и друзья героев. Это позволило провести распределенные географически съемки, не нарушая условий карантина и режима самоизоляции.
«Показывая 10 героев, мы хотим не только повысить продажи конкретных 10 магазинов, но и поднять более масштабный вопрос поддержки малого бизнеса в целом — ведь если этого не делать, многие небольшие предприятия рискуют закрыться из-за гораздо меньшей устойчивости, чем та, что есть у гигантов масс-маркета. А потребители, в свою очередь, лишатся возможности покупать интересные авторские или нишевые товары, — комментирует Анастасия Жбанова, директор по коммуникациям AliExpress Россия. — Режим удаленной работы, который стал спасением для многих отраслей, в производстве неприменим. Поэтому предприниматели и производители, которые трудятся несмотря ни на что, — герои нашего времени. Чтобы это показать, совершенно не подходят красивые студии с модной мебелью, которые имитируют успешный бизнес — реальных людей нужно показывать в их естественной среде, что мы и сделали».