АliExpress Россия запускает кампанию в поддержку небольших производителей

Чтобы поддержать малые российские производства и стимулировать продажи локальных товаров, AliExpress Россия запустила рекламную кампанию «Сделано в России — продается на AliExpress».

Герои кампании — представители 10 локальных производственных предприятий из 9 городов России. Все герои сняты в привычной для них рабочей обстановке: на пасеке, ферме, в цеху, мастерской или лаборатории. Кампания готовилась без физического присутствия команды стилистов, визажистов и съемочной группы — специалисты общались с героями по видеосвязи, а фотографами выступили близкие и друзья героев. Это позволило провести распределенные географически съемки, не нарушая условий карантина и режима самоизоляции.