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AliExpress Россия запускает локальные продажи канцелярских товаров

AliExpress Россия открывает новую локальную категорию, в которой будут представлены канцелярские товары от российских продавцов с быстрой доставкой. Первыми на площадке зарегистрировались компании hatber и Секретарь. В их магазинах представлено порядка 10 000 товаров. В ближайших планах маркетплейса — вывести на площадку магазины Комус, Erich Krause, BIC и других, также расширить ассортимент до 400 000 позиций и предложить покупателям товары в новых подкатегориях.

Категория канцелярских товаров — не новое для площадки направление, исторически канцелярские товары представлены продавцами из Китая. Текущий ассортимент составляет более 200 000 товаров. В 2020 году покупатели AliExpress Россия сделали более 5 млн заказов, средний чек составил около 250 рублей. Среди лидеров продаж оказались наборы маркеров для рисования TOUCHNEW, ручки со стираемыми чернилами Hopk и ручки от Xiaomi.

«Категория канцелярских товаров показывает позитивный тренд: в 2020 году рост продаж кросcбордерных товаров составил +15% год к году, количество предложений на площадке выросло на 30%. Мы приняли решение параллельно развивать локальные продажи канцелярских товаров с крупнейшими игроками на рынке. Наша цель — предложить покупателям максимально широкий ассортимент, качественный сервис и кратчайшие сроки доставки», — руководитель направления «Компьютерная техника и канцелярские товары» AliExpress Россия Максим Сапунов.

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Автор: Анна
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