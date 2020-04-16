AliExpress Россия запускает новый сервис Plus с ускоренной доставкой и возможностью бесплатной доставки товаров от международных продавцов до двери.

AliExpress Plus — это 1 млн избранных товаров из Китая, России и других стран с доставкой от 2 до 15 дней, возможностью быстрого безусловного возврата и бесплатной доставкой до двери Почтой России для товаров из-за границы, введенной специально на период карантина. Сервис запущен в режиме бета-тестирования, которое продлится до июня

В Plus продаётся порядка 1 млн товаров в следующих категориях: товары первой необходимости, товары для авто, аксессуары и бижутерия, красота и здоровье, компьютерная техника, одежда, спортивные товары и товары для хобби, товары для дома и сада, электроника и детские товары. Это более 10 тысяч лучших производителей из России и Китая. В настоящий момент основной фокус сделан на товарах для дома и товарах первой необходимости с быстрой доставкой.

Все товары Plus находятся в соответствующем разделе мобильного приложения и на сайте AliExpress, они отмечены специальным значком.

Доставка российских товаров осуществляется в рамках 2 дней. Максимальный срок доставки из других стран — 15 дней. Для российских товаров логистика будет осуществляться Почтой России или курьерскими службами и сетями доставки, для товаров из Китая — логистической компанией Cainiao (принадлежит Alibaba Group). Заказы также можно будет забрать в постаматах по всей территории России или в пунктах выдачи в магазинах X5 Retail Group.

Улучшенные сроки доставки стали возможны за счёт прямого контакта AliExpress Россия с 10 тысячами отобранных по критериям качества и скорости доставки производителей, запуска новых логистических продуктов с Почтой России, а также бесплатного размещения российскими продавцами наиболее популярных товаров на складе AliExpress в России (у компании есть собственный склад в Подмосковье) и организации фулфилмента AliExpress Россия. Перечень лучших производителей и товаров будет расширяться за счёт подключения новых партнёров, которые смогут обеспечить покупателям выполнение всех условий Plus.

Большинство купленных товаров со знаком Plus можно легко вернуть в течение 15 дней без объяснения причины и с полным возвратом денежных средств. Более того, в связи с периодом самоизоляции срок возврата товаров увеличен на 30 дней для безопасного возврата посылок.

В период самоизоляции также введена бесплатная доставка до двери на товары из-за рубежа со знаком Plus с помощью Почты России. Для обычных пользователей доставка до двери почтальоном стоит 100 рублей. Для пользователей AliExpress Plus она будет бесплатна.

«AliExpress — крупнейший в России маркетплейс как по трафику, так и по продажам. Но мы хорошо понимаем свои сильные и слабые стороны и то, что часто смущало пользователей: долгая доставка, сложности в возврате товара, если он не подошёл, и отсутствие полной локализации. За полгода, что существует совместное предприятие с российскими инвесторами, мы выбрали 10 тысяч лучших поставщиков из России и Китая и договорились с ними об условиях работы, в первую очередь, о быстрой доставке. Мы хотим качественно изменить опыт пользователей: начиная от локализации интерфейса и контента, заканчивая самым важным — логистикой. При этом и цены, и ассортимент AliExpress останутся неизменными», — комментирует Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Товары под брендом Plus будут доступны пользователям с 15 апреля. Их можно найти на главной странице и в специальном разделе на платформе. В честь запуска Plus также будут действовать скидки до 50%. Первые две недели для новой категории станут тестовыми: все товары и возможности будут включаться постепенно.