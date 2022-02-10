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AliExpress позволит создавать контент и зарабатывать на нём

Открытая платформа позволит создавать контент и зарабатывать на нём каждому пользователю AliExpress.

AliExpress Россия запускает тестирование новой социальной Live&Feed-платформы — ленты контента в российском приложении c монетизацией и новым дизайном. Ленту разработала локальная IT-команда компании специально для пользователей российского приложения.

Теперь медиа, блогеры и просто пользователи смогут заработать с помощью собственного контента о товарах с AliExpress прямо внутри приложения. Монетизация доступна с помощью встроенной системы виджетов маркетплейса и интеграции с собственной локальной аффилиатной платформой AE Platform. Она позволяет получать комиссию от 1% до 90% на 90 млн товаров от российских и зарубежных продавцов, которые участвуют в партнерской программе.

Нововведение является частью стратегического направления бренда по поддержке активного сообщества пользователей, которые могут общаться друг с другом прямо в маркетплейсе, помогать в шопинге, делиться своими находками, становиться микроблогерами и даже зарабатывать на этом.

Обновленный дизайн сделает использование ленты более комфортным, а новые виджеты упростят создание постов и обзоров. Для монетизации пользователям доступны три формата: live-эфиры, видеоролики и фото с обзорами товаров. Так, во время главной распродажи года 11.11 российские продавцы и стримеры провели 397 live-эфиров. Всего в ноябре на платформе прошло больше 1,5 тысяч эфиров. В среднем в месяц пользователи создают в ленте более 200 тысяч постов с отзывами и обзорами на товары.

Лента — социальная платформа внутри приложения, которая разработана в рамках концепции развития социальной коммерции ISBS (Integrated Social Behaviour Shopping) для взаимодействия между пользователями, блогерами и продавцами. Она позволяет покупателям AliExpress получить доступ к развлекательному контенту, а также быстрее и легче выбрать и купить нужный товар.

Для блогеров лента является дополнительным каналом заработка и привлечения новых подписчиков, ранее они могли зарабатывать только при размещении ссылок на внешних платформах. Продавцам лента даёт инструменты взаимодействия с покупателями и блогерами, а также помогает увеличить продажи, создать полноценное сообщество и повысить лояльность аудитории.

Принять участие в тестировании, пройти обучение и получить доступ к возможностям монетизации через новую ленту AliExpress можно на специальной странице.

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Автор: Elvira
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