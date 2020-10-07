AliExpress Россия запускает программу поддержки российских художественных промыслов

На маркетплейсе появится специальный раздел с товарами предприятий народных художественных промыслов и современных российских производителей, которые смогут получить по 1 млн рублей от AliExpress на развитие бизнеса и станут героями документального фильма о современном положении в сфере классических промысловых производств. Среди героев проекта — «Жостовская фабрика», «Объединение Гжель», кольчугинская фабрика серебряных изделий «Аргента» и другие.

Новый специальный раздел с российскими производителями будет называться «Сделано в России». В первую очередь туда попадут товары, произведенные в России, своим внешним видом или предназначением отсылающие к русским традициям, истории, культуре: хрусталь и керамика, чай и мёд, натуральная косметика, игрушки из дерева и фарфора, ювелирные изделия и украшения из бисера, ушанки и кокошники, одежда из хлопка и льна и другие товары в категориях одежда, обувь, продукты питания, украшения и аксессуары, товары для дома, красоты и здоровья.

Среди первых участников каталога — «Жостовская фабрика», производитель посуды и товаров для дома со знаменитым узором «Объединение Гжель», кольчугинская фабрика серебряных изделий «Аргента», уральские производители органической продукции «Уралмануфактура» и «Малый Турыш», товары петербургского производителя кукол ручной работы в исторических костюмах «Потешный промысел» и другие — на первом этапе в раздел попадет продукция более 60 брендов с ассортиментом порядка 3000 товаров, и постепенно он будет расти. Узор для каталога «Сделано в России» разработала лаборатория паттернов «Орнамика». В его основе — сочетание традиционных элементов русской и китайской культур. Русско-китайский паттерн символизирует эволюцию и переход AliExpress от площадки с китайскими товарами к платформе с богатым ассортиментом товаров со всего мира, в том числе из разных уголков России.

«Жостовскому промыслу в этом году исполняется 195 лет — несмотря на солидный возраст, наша продукция и роспись актуальна и пользуется спросом. Жостовский поднос — это не просто товар для дома, это наша история и мастерство русских художников, которые придумывают и воплощают в жизнь красивые рисунки. Поэтому мы используем все современные подходы, чтобы знаменитые подносы стали доступны каждому человеку вне зависимости от региона — развиваем каналы онлайн-продаж и выходим на маркетплейсы», — комментирует выход на платформу AliExpress Андрей Климачев, генеральный директор «Жостовской фабрики».

В рамках программы поддержки локальных производителей, торгующих на маркетплейсе, пройдет конкурс «Хорошие вещи» — 14 победителей получат по 1 млн рублей в виде средств на развитие бизнеса или субсидий на комиссию и логистику. Заявки принимаются до 21 декабря, победители будут объявлены в начале следующего года. «Мы понимаем, что от действий крупных компаний и торговых площадок во многом зависят успехи малого бизнеса, и стараемся помогать: в этом году мы отменили комиссию для новых продавцов на первые 100 товаров, запустили субсидии на логистику, ввели новые бесплатные форматы промо, а теперь хотим оказать адресную поддержку компаниям, которые производят качественные, колоритные российские товары», — говорит Дмитрий Селихов, директор по развитию AliExpress Россия.

Чтобы привлечь внимание покупателей и рынка к современным предприятиям художественных промыслов, в ближайшее время AliExpress Россия представит одноименный документальный фильм «Хорошие вещи», героями которого станут 4 производства — «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», суздальский завод «Дымов керамика», фабрика «Елецкие кружева» и московский дизайнер одежды в традиционном стиле VARVARA ZENINA. Некоторые товары этих предприятий уже доступны на AliExpress, другие появятся в продаже в ближайшее время