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Логистика RSS

AliExpress Россия запускает пункты выдачи заказов в отделениях Почты России

AliExpress Россия открывает пункты выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом в отделениях Почты России. Первые пункты уже начали работать в Москве по четырем адресам: Комсомольский проспект, д. 31, Ленинский проспект, д. 72/2, ул. Менжинского, д. 5, и Академика Янгеля, д. 4, корп. 2. В 2021-2022 гг. компании планируют открыть ещё не менее 2 000 брендированных ПВЗ по всей России.

Помимо зоны для получения и отправки посылок в новых пунктах выдачи есть примерочные комнаты и специальные места для проверки заказов. Также посетители смогут воспользоваться услугой легкого возврата и за несколько секунд сдать неподходящий товар.

«Мы рады, что теперь у наших клиентов появится новый опыт при получении посылок. В пунктах выдачи AliExpress в почтовых отделениях покупатели смогут оценить выделенную зону для быстрого получения заказов, возможность примерки, легкий возврат товаров», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

«Наша цель — сделать максимально комфортные условия для покупателей на всем пути от покупки до получения товара. Новые пункты выдачи AliExpress совместно с Почтой России — это еще один шаг для удобства наших пользователей на финальном этапе доставки. В наших пунктах можно будет быстро проверить покупку, примерить одежду из заказа, а при необходимости оформить легкий возврат неподходящего товара, если продавец поддерживает эту функцию», — комментирует Григорий Орлов, директор по логистике и инфраструктуре AliExpress Россия.

Почта России — главный логистический партнёр AliExpress Россия, доставляет более 80% зарубежных заказов маркетплейса. С марта 2021 г. покупатели могут получить заказ с AliExpress не только в почтовых отделениях, но и курьером на дом в 11 400 населённых пунктах.

В марте 2021 г. Почта России и AliExpress Россия подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и программу развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 гг. Партнёры предложат локальным продавцам AliExpress в России услуги фулфилмента для хранения товаров и комплектации заказов в логистических центрах Почты по всей стране. Также компании планируют открыть под объединённым брендом Почты России и AliExpress Россия более 10 000 новых почтоматов и пунктов выдачи по всей стране.

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Автор: Анна
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