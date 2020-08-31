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AliExpress Россия запускает раздел с товарами повседневного спроса с доставкой от 15 минут

Проект по продаже и доставке продуктов питания и товаров повседневного спроса стал первым уникальным для российского рынка направлением в AliExpress, который представлен только в России и недоступен в других странах. Стратегическим партнером запуска стал сервис «Самокат» — он обеспечит необходимый ассортимент товаров и экспресс-доставку за 15-30 минут.

AliExpress Россия запускает проект «Есть!» — отдельный раздел для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости (бытовая химия и хозтовары, товары для личной гигиены), детского питания и товаров для животных с доставкой день в день. Интеграция с «Самокатом» — это первый этап формирования проекта: сервис не просто обеспечит экспресс-доставку товаров для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге, но и представит на AliExpress полный ассортимент товаров, включая продукцию под собственным брендом. В дальнейшем доставка «Есть!» будет доступна и для других городов: Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону с помощью различных партнеров и логистических компаний. Первое время сервис будет доступен части аудитории, но постепенно появится у всех пользователей.

Проект «Есть!» — это не просто новая категория на AliExpress, это приложение внутри основного приложения, которое создано для удобной покупки повседневных товаров. Для этого на AliExpress введена мультикатегорийная корзина — отдельные корзины на товары повседнего спроса и другие товары.

Проект «Есть!», как и основной AliExpress, работает по модели маркетплейса, то есть предлагает удобную платформу для партнеров, которые сами осуществляют доставку и хранение продуктов. Так, партнер проекта «Самокат» на сегодняшний день является лидером рынка экспресс-доставки продовольственных товаров в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис имеет собственную распределенную сеть складов (более 250) в двух городах и более 7000 курьеров, которые каждый день доставляют свыше 55 000 заказов.

Ассортимент товаров на первом этапе будет представлен товарами «Самоката», в будущем он дополнится производителями продуктов питания и товаров повседневного спроса, будет расширяться количество товаров. В течение нескольких месяцев будет объявлено о партнерстве с несколькими крупными продуктовыми сетями.

«AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление. В начале года мы запустили ускоренную доставку Plus. Она уже обеспечивает доставку товаров из Китая за две недели. Сейчас — проект по доставке продуктов питания в течение 30 минут. Период самоизоляции показал важность онлайн-заказа товаров первой необходимости, мы уверены, что большая база пользователей AliExpress не только станет чаще покупать на платформе самые разные товары, но и сможет оценить удобство делать покупки в одном месте», — Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

«Два года назад мы запустили „Самокат“ и первыми познакомили рынок с форматом мгновенной доставки продуктов питания. Уже сегодня сформировалась целая ниша экспресс-доставки, эта услуга стала популярной и даже необходимой для жизни человека. Но, как и два года назад, мы продолжаем работать над доступностью нашего сервиса. В том числе, через интеграции с другими проектами, открывая доступ для партнеров Самоката к нашей внутренней инфраструктуре. Мы ценим сотрудничество с AliExpress и рады, что наше предложение о партнерстве стало началом нового эксклюзивного проекта для российского бизнеса этой компании», — Вячеслав Бочаров, основатель сервиса экспресс-доставки «Самокат».

Автор: Анна
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