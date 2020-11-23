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AliExpress Россия запускает ток-шоу для продавцов

AliExpress запустили свое ток-шоу с продавцами. Шоу называется «Продали на Али», формат — диалог начинающего продавца, опытного продавца и эксперта платформы. Пилотные выпуски посвящены моде, товарам для дома и товарам для красоты.

В основе драматургии шоу — сомнения и волнения продавцов, связанные с освоением нового канала продаж: начинающий продавец задаёт опытному коллеге из той же сферы и эксперту маркетплейса любые вопросы, связанные с выходом на маркетплейс, условиями работы, продвижением, поведением покупателей, — и получает честные ответы. Пилотные выпуски ток-шоу «Продали на Али» посвящены продаже одежды, товаров для дома, красоты и здоровья. Героями стали представители брендов и магазинов Atoff, Blue Sleep, Mirrors, «Большой домашний», «Линзоман», «Улыбка радуги». Ранее AliExpress запустил одноименный подкаст для российских продавцов.

«В этом году спрос на информацию по работе с маркетплейсами велик как никогда. Мы уже запустили множество обучающих проектов: курсы, Школу продаж, подкаст, блог, комьюнити и другое. Но у предпринимателей остаются вопросы. Мы решили уступить микрофон бизнесу и дать продавцам возможность услышать ответы из уст коллег не только по маркетплейсу, но и по товарной категории. Ток-шоу — новый для нас формат общения с b2b-аудиторией, но мы уверены, что коммуникации, как и отношения между компаниями, должны быть максимально человеческими», — комментирует Евгения Арнаутова, руководитель направления b2b-коммуникаций в AliExpress Россия.

На старте будут представлены три пилотных выпуска. В эпизоде «Продали на Али: мода» речь пойдёт о продаже одежды на AliExpress. В роли нового поставщика выступает Любовь Дышлюк, совладелица бренда одежды Mirrors, которая только планирует выйти на маркетплейс. Её опытными визави стали супруги Руслан и Юлия Атояны, основатели бренда Atoff, которые работают на AliExpress уже давно.

Героями выпуска «Продали на Али: товары для дома» стал директор по маркетингу компании Blue Sleep Александр Петров — матрасы и подушки этого бренда появились на AliExpress совсем недавно. В роли ответчика с большим опытом выступил Антон Баташов, директор по развитию AliWay, операционного партнёра AliExpress, управляющего магазином «Большой Домашний».

В выпуске «Продали на Али: красота» заместитель управляющего магазина «Линзоман» Виктория Судьина задавала вопросы опытному продавцу Вадиму Солынину, генеральному директору компании AliX (A-plus), управляющей магазином «Улыбка радуги».

Ведущие шоу — эксперты AliExpress Россия: руководитель направления Fashion Дмитрий Александров, руководитель направления FMCG&Beauty Иван Дидус, категорийный менеджер направления Home&Garden Алла Подгорная.

10 советов начинающему продавцу маркетплейса от героев ток-шоу «Продали на Али»

  1. Витрина — не главная точка входа в магазин. Уделяйте внимание оформлению и описанию товара, работайте над улучшением позиции товара в поисковой выдаче.

  2. Не пренебрегайте внутренней статистикой — на её основе можно сформировать список эффективных ключевых слов.

  3. Как можно чаще участвуйте в акциях платформы. Акции внутри нового магазина будут не так эффективны, пока нет постоянной базы подписчиков.

  4. Пользуйтесь инструментами для привлечения подписчиков (купоны, акция «Почти даром», промокоды, внешний трафик, стримы, новостная лента).

  5. Вкладывайте небольшие подарки в каждый заказ (это стимулирует покупателей писать положительные отзывы), мини-листовки с инструкцией и кодовым словом для повторной покупки).

  6. Если клиент открыл спор, включайте режим максимальной лояльности — не допускайте снижения рейтинга.

  7. Планируйте участие в крупных акциях (таких, как 11.11) заблаговременно.

  8. Не хотите делать большие скидки на товары, чтобы не потерять аудиторию на других каналах, — запустите эксклюзивные серии.

  9. Подключитесь к аффилиатной (партнёрской) программе для привлечения внешнего трафика.

  10. Бесплатная доставка — мощный фактор. По возможности предложите клиенту доставку бесплатно или по стандартным тарифам AliExpress.

Автор: Анна
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