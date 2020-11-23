AliExpress Россия запускает ток-шоу для продавцов

AliExpress запустили свое ток-шоу с продавцами. Шоу называется «Продали на Али», формат — диалог начинающего продавца, опытного продавца и эксперта платформы. Пилотные выпуски посвящены моде, товарам для дома и товарам для красоты.

В основе драматургии шоу — сомнения и волнения продавцов, связанные с освоением нового канала продаж: начинающий продавец задаёт опытному коллеге из той же сферы и эксперту маркетплейса любые вопросы, связанные с выходом на маркетплейс, условиями работы, продвижением, поведением покупателей, — и получает честные ответы. Пилотные выпуски ток-шоу «Продали на Али» посвящены продаже одежды, товаров для дома, красоты и здоровья. Героями стали представители брендов и магазинов Atoff, Blue Sleep, Mirrors, «Большой домашний», «Линзоман», «Улыбка радуги». Ранее AliExpress запустил одноименный подкаст для российских продавцов.

«В этом году спрос на информацию по работе с маркетплейсами велик как никогда. Мы уже запустили множество обучающих проектов: курсы, Школу продаж, подкаст, блог, комьюнити и другое. Но у предпринимателей остаются вопросы. Мы решили уступить микрофон бизнесу и дать продавцам возможность услышать ответы из уст коллег не только по маркетплейсу, но и по товарной категории. Ток-шоу — новый для нас формат общения с b2b-аудиторией, но мы уверены, что коммуникации, как и отношения между компаниями, должны быть максимально человеческими», — комментирует Евгения Арнаутова, руководитель направления b2b-коммуникаций в AliExpress Россия.

На старте будут представлены три пилотных выпуска. В эпизоде «Продали на Али: мода» речь пойдёт о продаже одежды на AliExpress. В роли нового поставщика выступает Любовь Дышлюк, совладелица бренда одежды Mirrors, которая только планирует выйти на маркетплейс. Её опытными визави стали супруги Руслан и Юлия Атояны, основатели бренда Atoff, которые работают на AliExpress уже давно.

Героями выпуска «Продали на Али: товары для дома» стал директор по маркетингу компании Blue Sleep Александр Петров — матрасы и подушки этого бренда появились на AliExpress совсем недавно. В роли ответчика с большим опытом выступил Антон Баташов, директор по развитию AliWay, операционного партнёра AliExpress, управляющего магазином «Большой Домашний».

В выпуске «Продали на Али: красота» заместитель управляющего магазина «Линзоман» Виктория Судьина задавала вопросы опытному продавцу Вадиму Солынину, генеральному директору компании AliX (A-plus), управляющей магазином «Улыбка радуги».

Ведущие шоу — эксперты AliExpress Россия: руководитель направления Fashion Дмитрий Александров, руководитель направления FMCG&Beauty Иван Дидус, категорийный менеджер направления Home&Garden Алла Подгорная.

10 советов начинающему продавцу маркетплейса от героев ток-шоу «Продали на Али»