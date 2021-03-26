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AliExpress Россия запустила стендап-шоу в формате интерактива

AliExpress Россия проведёт первое в России стендап-шоу в прямом эфире внутри маркетплейса. Посмотреть трансляцию можно будет в приложении AliExpress в разделе LIVE. Шоу запущено в рамках глобальной весенней распродажи AliExpress в честь 11-летия сервиса.

«Добей шутку» — интерактивное стендап-шоу, в рамках которого пользователям нужно будет придумывать шутки вместе с популярными комиками. Ведущий шоу — известный блогер и комик Илья Соболев. Придумывать самые остроумные шутки и оценивать юмор пользователей Илье помогут комики-резиденты Stand Up Club #1 Алексей Квашонкин, Гурам Демидов, Саша Малой и Женя Сидоров.

Основная тема шоу — интересные товары, пользовательское поведение, привычки в шопинге и, конечно, самоирония. Авторы самых смешных концовок-панчлайнов получат призы от 11 российских партнёров AliExpress Россия. Общий призовой фонд конкурса из суммы стоимости товаров — 500 тысяч рублей. Варианты шуток и панчлайнов можно будет писать прямо в приложении AliExpress в комментариях к трансляции.

«У каждого точно есть хоть одна шутка про покупки в интернете или странные товары. Мы решили дать всем пользователям AliExpress возможность отшутиться по полной вместе с комиками. Они смогут рассказать забавные ситуации, связанные с онлайн-шопингом, и придумать смешные концовки за призы. Такой формат станет новым интерактивным опытом в рамках развития нашей LIVE платформы» — рассказал руководитель digital-проектов AliExpress Россия Бузилов Сергей.

Шоу начнётся 29 марта в 18:00 по московскому времени. Посмотреть его и предложить свои варианты шуток можно будет в разделе приложения AliExpress LIVE. Также трансляция будет доступна для просмотра в группах маркетплейса во ВКонтакте и Одноклассниках. Эфир продлится полтора часа, а съёмка пройдёт в Stand Up Club #1.

Автор: Анна
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