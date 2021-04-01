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AliExpress Россия запустила телефонную горячую линию, по которой можно прослушать весь миллионный каталог товаров с маркетплейса

В честь 11-го дня рождения команда AliExpress Россия решила вдохнуть новую жизнь в формат «магазина на диване» и доставить не только заказы, но и хорошее настроение. Сегодня по единому номеру 8-800-333-14-67 запускается горячая линия для прослушивания описаний товаров маркетплейса. Бесплатные звонки могут совершать абоненты по всей России.

Механика горячей линии проста: нужно выбрать одну из восьми товарных категорий, прослушать описания миллионов товаров и выбрать понравившийся. Голосом горячей линии стал Петр Гланц, известный актер дубляжа многих голливудских блокбастеров, таких как «Дэдпул», «Форсаж», «Такси» и сериалов от студии «Кубик в Кубике».

Бонус звонка по горячей линии AliExpress — возможность прослушать песню и юмористические зарисовки от амбассадора бренда Максима Галкина.

Стиль озвучки всей горячей линии обыгрывает фирменный машинный перевод AliExpress, знакомый многим покупателям маркетплейса. Например, можно будет услышать такие описания товаров из весенней подборки, как «миска эргономичная для собак унисекс брендовая керамика новый дизайн» или «блейзер мужской золотые блестки пайетки лидер продаж для певцов».

«Вот уже 11 лет мы доставляем миллионы товаров во все точки нашей страны. 11 лет — это не шутка! А наша горячая линия — самая настоящая и добрая шутка. Так мы хотим порадовать россиян смешными описаниями и вдохновить их на новые покупки. Телефонный жанр был выбран неслучайно — от digital-проектов все немного устали и мы решили пойти в классический аудиформат. Ведь говорят, что многие люди любят ушами», — рассказали в команде AliExpress.

AliExpress разместил отрывные объявления с номером телефона горячей линии на подъездах в пяти городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге.

Автор: Анна
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