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AliExpress Россия запустила в продажу первый продукт под своим брендом

Торговая площадка AliExpress Россия запустила продажи бьюти-боксов с российской и китайской продукцией под своим брендом. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера.

В состав AliExpress Beauty Box войдут восемь уходовых средств для лица и тела, а также аксессуары. В основном это локальные бренды: скраб и гидролат от Краснополянской косметики из Сочи, порошок-убтан от Ubtanica, гель-маска от Pure Love, патчи BLOM и ночные маски с добавлением красного вина от Ayoume. Помимо этого, в коробочке будет кварцевый роллер и кисточка для макияжа в форме кошачьей лапки. Как отметили в пресс-службе, предложения отвечают отмеченным потребительским трендам.

AliExpress Россия решила протестировать собственный бьюти-продукт, увидев рост спроса на локальную категорию «Красота и здоровье» во втором квартале 2020 г. на 164% по сравнению с первым. Люди стали чаще заказывать продукцию из России — категория «забота о здоровье» выросла в 2,5 раза. Среди самых популярных локальных товаров оказались средства по уходу за лицом, а в китайском сегменте выросла категория с аксессуарами по уходу за кожей (на 121%).

Помимо этого, ритейлер отметил, что лимитированная серия бьюти-коробочки в марте этого года имела успех. Тогда компания разыгрывала бокс среди подписчиков в социальных сетях и зафиксировала ажиотажный спрос и интерес аудитории к покупке бокса на маркетплейсе.

Автор: Анна
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