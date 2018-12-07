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AliExpress составил рейтинг самых популярных товаров у россиян

AliExpress и Tmall составили рейтинг товаров, которыми российские покупатели интересовались больше всего на этих площадках. Лидерами по числу запросов стали бренды Xiaomi, Huawei и Apple. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные маркетплейса.

Трендом уходящего года стало то, что покупатели из России стали искать на AliExpress и Tmall больше товаров известных брендов. Например, продукцию Bosch искали в семь раз больше, чем в 2017 г., товары от Samsung — почти в восемь раз больше.

Всего за год пользователи оставили более 10 млн запросов по тегу «смартфоны». Чаще всего россияне искали смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 (примерно в десять раз чаще, чем в прошлом году) и Xiaomi Redmi 4. В топ-10 запросов 2018 г. также вошли наушники, часы, рюкзаки и купальники.

Одними из наиболее популярных товаров на AliExpress раньше считались чехлы для телефонов; в этом году они уступили место попсокетам — держателям, которые крепятся на заднюю панель смартфона и облегчают взаимодействие с устройством. Отмечается, что за год спрос на попсокеты вырос в 30 раз. Однако в 2018 г. самыми востребованными все еще остаются чехлы для iPhone 5s, однако их ищут в три раза меньше, чем в 2017 г.

Другим открытием года стал запуск российских магазинов на платформе Tmall: по данным на середину ноября, на маркетплейсе были зарегистрированы около 100 продавцов из России. Самыми популярными оказались российские бренды befree, MODIS и Lucky Child.

Tmall был открыт в России в сентябре 2017 года на базе AliExpress, средний чек в 2018 году составил 6 тыс. руб., ассортимент интернет-магазина превышает 50 тыс. позиций. Самые популярные категории — электроника, детские товары и одежда. В октябре 2018 года Лю Вэй раскрыл численность покупателей на AliExpress из России — покупки здесь совершают, по его словам, около 20 млн человек.

Автор: Анна
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