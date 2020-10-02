AliExpress: спрос на российские fashion-товары вырос на 35%

AliExpress Россия проанализировала покупательский спрос во втором и третьем кварталах 2020 года. Аналитики выяснили, что интерес пользователей к товарам российских брендов из fashion-категории в третьем квартале 2020 года вырос на 35% по сравнению со вторым кварталом этого года. Спрос на товары из категории fashion, включая товары из Китая, вырос на 10%.

Наиболее активными покупателями fashion-товаров являются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара. Чаще всего пользователи покупали платья, сумки, женскую обувь, рюкзаки и футболки.

При этом в период самоизоляции на платформе AliExpress на 40% увеличилось количество российских продавцов. Они предлагают покупателям товары повседневного спроса, включая одежду и другие товары с быстрой доставкой. На сегодняшний день количество продавцов из России на AliExpress уже превысило 14 тысяч.

«За последние несколько месяцев ассортимент товаров из категории fashion на AliExpress увеличился в разы. В ближайшее время мы намерены закрепить представление о том, что AliExpress – лучшее место для покупки качественной и модной одежды. Сегодня состоится наше первое fashion-шоу, где мы покажем результат коллабораций с семью российскими дизайнерами, а позже эту одежду можно будет приобрести на AliExpress эксклюзивно», – прокомментировал Сергей Гречин, вице-президент по специальным категориям AliExpress Россия.

Аналитики также отмечают, что в целом доля категории fashion в локальных и международных продажах маркетплейса составила порядка 15%. Она вошла в десятку наиболее популярных категорий.

В связи с высоким спросом на модные товары из России в октябре AliExpress объявил о сотрудничестве с семью российскими дизайнерами. Вместе с ними будут созданы лимитированные коллекции одежды и обуви. Все коллекции будут продаваться эксклюзивно на AliExpress c 3 октября. Первыми участниками проекта стали «КРУЖОК», Futureisnown, Sintezia, OUTLAW CREATIVE, TURBO YULIA Studio, FUSION и «Антон Лисин Россия». Ключевая тема коллабораций — будущее моды и технологий, а также пересечения культур России и Китая. В своих капсулах дизайнеры по-новому посмотрели на привычные элементы женской и мужской одежды вроде худи, рубашек, плащей, брюк и футболок.

Открытый показ всех семи коллабораций и первый показ AliExpress в России пройдет 2 октября в одном из зданий Центра международной торговли, где часто встречаются культуры и традиции разных стран. Стилист показа — основатель марки Vereja и бывший главный редактор российского Numéro Игорь Андреев. За креативное продюсирования всего проекта отвечает творческое объединение Esthetic Joys (авторы Bosco Fresh Fest, вечеринок ВЭУ). Всего специально для октябрьского показа на AliExpress приходит около 20 модных брендов из России: Roma Uvarov Design, Artem Shumov, Cocos, Affex, So Simple, Hediraiser, St.Friday, Creepy Crawl, Victoria Andreyanova, FCEIGHT, Brevno, Husky wear, Exclaim.