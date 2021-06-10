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AliExpress стал единственным шопинг-приложением в России, вошедшим в топ по ежемесячной аудитории

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App Annie
App Annie
Мобильная аналитика

По результатам отчёта за 2020 год аналитического сервиса App Annie, приложение AliExpress вошло в топ-10 по мобильной аудитории в России, став единственным приложением для покупок в списке. По данным апреля 2021 года AliExpress вошёл в топ-3 по проведённому времени среди приложений для шопинга.

По данным ежегодного отчёта App Annie за 2020 год по использованию (ежемесячная аудитория — MAU) мобильных приложений, AliExpress оказался единственным шопинг-приложением:

  1. WhatsUp
  2. Instagram
  3. Sberbank Online
  4. VK
  5. Viber
  6. Yandex Search
  7. Telegram
  8. AliExpress
  9. Yandex.Browser
  10. Facebook

За апрель 2021 в топ-3 по затраченному пользователями времени вошли:

1.Avito

2.AliExpress

3.Wildberries

Аналитики App Annie также отмечают значительный рост ритейла в доле мобильного использования, в том числе с целью компенсировать снижение офлайн-покупок. App Annie прогнозирует, что даже когда связанные с пандемией ограничения будут сняты и магазины во всем мире откроются для офлайн-покупок, торговля в мобайле продолжит расти и станет ключевым элементом, на котором ритейлеры смогут заработать. В России мобильные шопинг-приложения по времени использования выросли вдвое: с 25.8 млн часов в неделю в декабре 2019 года до пика в 51.8 млн часов в неделю в ноябре 2020 года.

Компании и сервисы: App Annie
Автор: Анна
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