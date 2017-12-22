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Право и налоги RSS

AliExpress удалит из поиска товары не соответствующие требованиям законов РФ

Китайский онлайн-маркетплейс AliExpress будет блокировать выдачу в поиске детских товаров, не соответствующих законам РФ, сообщает RNS со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Это ответная мера, последовавшая за предложением Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ​) ужесточить требования к продавцам потенциально опасных для здоровья товаров на иностранных ресурсах, таких как AliExpress. АКИТ считает необходимым указывать информацию об отсутствии сертификатов безопасности товаров на главной странице сайта.

«Мы уважаем и соблюдаем законы стран, в которых мы работаем и принимаем оперативные меры против продавцов, которые нарушают правила продажи и регистрации товаров. Такие продукты будут удалены из поисковой выдачи. Мы приветствуем инициативы для защиты здоровья детей и будем продолжать мониторить списки товаров на их соответствие требованиям», — приводит RNS цитату из сообщения AliExpress.

Так, среди потенциально опасных для здоровья товаров, которые в частности продаются на AliExpress, АКИТ называет детскую посуду из меламина (химического вещества, в котором содержится формальдегид). Согласно техрегламенту Таможенного союза, изготовление детской посуды с использованием меламина не допускается. Предложение АКИТ сайчас находится на рассмотрении в Минпромторге.

Автор: Анна
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