AliExpress утроил число пунктов выдачи заказов в России

Компания Cainiao, входящая состав Alibaba Group, за минувший год в три раза увеличила количество партнерских точек выдачи заказов в России, сообщает «Коммерсант». Теперь их стало 13 тыс., что делает китайскую логистическую фирму одной из крупнейших на рынке.

Пункты выдачи открыты более чем в 3,5 тыс. населенных пунктов России. Cainiao расширил сеть доставки за счет партнерств с сетью постаматов PickPoint, оператором экспресс-доставки DPD и 5Post — дочерней структурой X5 Retail Group, обеспечивающей выдачу заказов на кассах сети «Пятерочка».

Как говорят в AliExpress, расширение сети в 2019 году позволило сократить время получения посылок до 20 дней, что в два раза меньше обычного. В городах-миллионниках срок стал еще меньше — около 10 дней. Партнерские пункты выдачи доступны при заказах от $5. Количество таких покупок россиянами за последние полгода достигло 30% благодаря запуску услуги объединения нескольких заказов в одну посылку и ускоренной доставке, отмечают в компании.

«Учитывая, как агрессивно растут Ozon и Wildberries, создавая конкуренцию площадке Tmall от AliExpress, последней нужно работать над ускорением сроков доставки и развитием логистической инфраструктуры. И эта тема не так болезненна для покупателей, ждущих заказы из Китая, как для продавцов с Tmall, российский бизнес которого прямой конкурент Ozon и Wildberries». Михаил Бурмистров, глава «Infoline-Аналитики»

Одной из главных проблем AliExpress было то, что посылка могла идти очень долго, при этом она не отслеживалась, что делало невозможным даже приблизительный прогноз срока доставки.