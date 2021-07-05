+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Разработка RSS

AliExpress внедряет инструменты машинного обучения в работу платформы для российских продавцов

AliExpress представил новый инструмент для загрузки и обновления товаров. Теперь российским продавцам не придется самим выбирать одну из 5,8 тысяч категорий для каждого товара и следить, чтобы на платформе отображался актуальный остаток.

Новый сервис, разработанный на базе методов машинного обучения, автоматически распределит товары по категориям маркетплейса и сможет обновлять остатки. Он создан в первую очередь для продавцов с большим ассортиментом — от десятков до десятков тысяч товаров. Сейчас с AliExpress работают более 45 тыс. продавцов из России, которые предлагают ассортимент из более чем 7 млн товаров.

Чтобы использовать новый инструмент для загрузки и обновления товаров, продавцам нужно загрузить весь ассортимент с помощью ссылки на YML-файл — это популярный стандарт передачи данных о товаре и размещения его на маркетплейсе или в CMS. Получить такую ссылку продавцы могут на специальных сервисах генерации ссылок, в других маркетплейсах или своей CMS. Раньше продавцам приходилось вручную выбирать категории товаров с учетом категорийного деления, принятого на AliExpress. Новый инструмент позволит сэкономить часы работы специалистов и повысить точность распределения товаров по категориям — следовательно, покупателям будет проще найти нужный товар. А автоматизация обновления данных об остатках каждые 4 часа поможет продавцу не переживать о том, что пользователи закажут больше, чем есть в наличии.

«Если у продавца товары в одной категории (например, женские футболки), загрузка не вызовет сложностей. Но если он продает футболки для женщин и мужчин, малышей и подростков, ему придется разбить ассортимент как минимум на 4 категории. Если товары более разнообразны, разбивка по категориям займет много времени. А ручной труд не только стоит денег, но и чреват ошибками. Мы задействовали инструменты машинного обучения, чтобы быстро и точно распределять товары по всем категориям — а их у нас, с учетом самых нишевых, около 6000. Изучение этого огромного списка отнимает время и порождает ошибки, которых теперь быть не должно», — комментирует Нина Соколова, продакт-менеджер AliExpress Россия, отвечающая за развитие инструментов загрузки товара.

Материалы по теме:

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

6 июля / Комментарии
Яндекс представил бюджетную колонку Станция Лайт

Яндекс представил бюджетную колонку Станция Лайт

Яндекс расширил линейку умных устройств с Алисой и представил свою самую яркую колонку — Станцию Лайт. Это четвертая колонка Яндекса собственной разработки. Она создана для тех, кто хочет получить устройство с Алисой по доступной цене.

далее →

8 июня / Комментарии
СДЭК создал бесплатную электронную торговую площадку

СДЭК создал бесплатную электронную торговую площадку

Международная курьерская компания СДЭК запустила на своем сайте электронную торговую площадку для поставщиков и подрядчиков. С ее помощью компания закупает расходный материал для упаковки груза, спецодежду, складское оборудование, рекламную продукцию, а также ищет подрядчиков для обслуживания складов и для магистральных перевозок.

далее →

20 мая / Комментарии
До конца года Утконос ОНЛАЙН планирует увеличить IT-команду на 150%

До конца года Утконос ОНЛАЙН планирует увеличить IT-команду на 150%

Утконос ОНЛАЙН использует IT-решения во всех бизнес-процессах и усиливает свою экспертизу в этом направлении. Сегодня в проектах компании задействованы 300 IT специалистов - на 100 человек больше, чем в прошлом году. До конца года штат команды будет расширен на 150%, до 500 специалистов.

далее →

15 апреля / Комментарии
AliExpress Россия запускает собственное российское мобильное приложение

AliExpress Россия запускает собственное российское мобильное приложение

В рамках локализации платформы команда AliExpress Россия запустила собственное приложение для iOS и Android. Новое приложение будет доступно для пользователей России и стран СНГ. Оно позволяет вести разработку и обновлять платформу без привязки к глобальным процессам AliExpress благодаря специально развернутой локальной инфраструктуре.

далее →

14 апреля / Комментарии
Lamoda удваивает штат IT-специалистов

Lamoda удваивает штат IT-специалистов

В ближайшее время Lamoda откроет около 400 вакансий для IT-специалистов, тем самым удвоив штат технических экспертов в компании. Около половины от числа новых сотрудников составят разработчики на Go, также компания будет привлекать Java и PHP разработчиков, специалистов по работе с облачными сервисами, логистическими системами и других.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!