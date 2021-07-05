AliExpress внедряет инструменты машинного обучения в работу платформы для российских продавцов

AliExpress представил новый инструмент для загрузки и обновления товаров. Теперь российским продавцам не придется самим выбирать одну из 5,8 тысяч категорий для каждого товара и следить, чтобы на платформе отображался актуальный остаток.

Новый сервис, разработанный на базе методов машинного обучения, автоматически распределит товары по категориям маркетплейса и сможет обновлять остатки. Он создан в первую очередь для продавцов с большим ассортиментом — от десятков до десятков тысяч товаров. Сейчас с AliExpress работают более 45 тыс. продавцов из России, которые предлагают ассортимент из более чем 7 млн товаров.

Чтобы использовать новый инструмент для загрузки и обновления товаров, продавцам нужно загрузить весь ассортимент с помощью ссылки на YML-файл — это популярный стандарт передачи данных о товаре и размещения его на маркетплейсе или в CMS. Получить такую ссылку продавцы могут на специальных сервисах генерации ссылок, в других маркетплейсах или своей CMS. Раньше продавцам приходилось вручную выбирать категории товаров с учетом категорийного деления, принятого на AliExpress. Новый инструмент позволит сэкономить часы работы специалистов и повысить точность распределения товаров по категориям — следовательно, покупателям будет проще найти нужный товар. А автоматизация обновления данных об остатках каждые 4 часа поможет продавцу не переживать о том, что пользователи закажут больше, чем есть в наличии.

«Если у продавца товары в одной категории (например, женские футболки), загрузка не вызовет сложностей. Но если он продает футболки для женщин и мужчин, малышей и подростков, ему придется разбить ассортимент как минимум на 4 категории. Если товары более разнообразны, разбивка по категориям займет много времени. А ручной труд не только стоит денег, но и чреват ошибками. Мы задействовали инструменты машинного обучения, чтобы быстро и точно распределять товары по всем категориям — а их у нас, с учетом самых нишевых, около 6000. Изучение этого огромного списка отнимает время и порождает ошибки, которых теперь быть не должно», — комментирует Нина Соколова, продакт-менеджер AliExpress Россия, отвечающая за развитие инструментов загрузки товара.

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