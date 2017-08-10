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AliExpress вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений

AliExpress вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами, по которым покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки.

Технически это означает, что продавцы обязаны маркировать свои товары специальным штрих-кодом, благодаря которому посылка будет отслеживаться в системе трекинга на всем пути следования, пока ее не получит покупатель. Отследить покупку можно на сайте или в мобильном приложении. Представители компании утверждают, что «на покупателях это не скажется, на ценах тоже не должно».

Россия будет одним из первых рынков, где китайская компания внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует ее с системой национальной почтовой службы, сообщает РИА Новости.

Напомним, 7 февраля интернет-магазин ввел обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам, цена которых превышает 2 доллара. Такое решение было принято для «обеспечения стабильности и качества логистического сервиса». Теперь оно распространилось на товары всех ценовых категорий.

Автор: Анна
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