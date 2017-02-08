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AliExpress вводит обязательный трекинг заказов дороже $2

Alibaba Group совместно с «Почтой России» упростят регистрацию и отслеживание купленных на AliExpress товаров из Китая. Компании запустили бюджетный сервис Simplified Registered Mail для отслеживания передвижения посылок.

Глава Cainiao (оператор, принадлежащий Alibaba Group) Алекс Васильев не назвал точную стоимость услуги, но заявил, что цена регистрации и отслеживания посылки будет ниже регистрируемой доставки.

С 7 февраля все заказы с AliExpress дороже двух долларов получат обязательный трек-номер для отслеживания, а опция «Эконом-доставка» исчезнет. Однако глава российского подразделения Alibaba Марк Завадский заверил, что новые правила не отразятся на стоимости доставки, так как продавцы адаптируют цены на товар. 

«Мы не говорим об отмене бесплатной доставки, об этом вообще речи не идёт. Речь идёт о том, что продавец теперь не имеет права отправлять без трека товар дороже $2», — рассказал представитель ритейлера в России Марк Завадский. В пресс-релизе компании при этом уточняется, что для Белоруссии и Украины бесплатная доставка товаров с AliExpress отменена полностью.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Фёдоров считает, что присвоение трек-номера незначительно увеличит стоимость посылок — на 30–50 рублей.

Ранее ряд ритейлеров приостановил доставку товаров в Россию из-за требований таможни, которая начала проверять паспортные данные покупателей.

Автор: Анна
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