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AliExpress выпустил digital-лукбук с коллекциями от российских дизайнеров в жанре компьютерной игры

2 октября 7 коллекций были представлены на первом показе компании в России, теперь они появились в продаже на маркетплейсе.

Лукбук представляет собой зарисовки вымышленного кибермегаполиса будущего с 7 персонажами. Он имитирует формат видеоигры – так компания решила передать свое видение шопинга на платформе: люди могут выбирать разные образы и менять свой стиль в зависимости от настроения словно персонаж игры. Каждый герой лукбука AliExpress представляет один из брендов коллаборации: Sintezia, КРУЖОК, Futureisnown, OUTLAW CREATIVE, TURBO YULIA Studio, FUSION и Антон Лисин Россия.

Графика лукбука создавалась с помощью CGI и VFX-технологий художником Артуром Минасяном @sozydai. Благодаря этим технологиям все персонажи лукбука находятся в пространстве Центра Международной Торговли, где проходила презентация коллабораций. Таким образом AliExpress продолжает тематику, заданную во время показа: футуризм, кибербанк, а также стилистика вымышленного города будущего на границе России и Китая.

За стилизацию лукбука отвечал Игорь Андреев – основатель марки Vereja. На моделях представлены не только вещи из коллабораций с российскими дизайнерами, но и одежда и обувь от китайских брендов платформы.

Все 7 коллекций уже появились в продаже и будут представлены эксклюзивно на AliExpress. Все вещи из коллабораций и с показа AliExpress собраны на специальном лендинге zapusk.aliexpress.ru.

«Лукбук AliExpress c совместными коллекциями от российских дизайнеров – это имитация видеоигры. Разглядывать образы также лучше в формате видео, именно они передают настроение каждой коллаборации абсолютно точно. Мы выбрали этот игровой жанр, потому что видим в нем аналогию с шопингом на AliExpress: выбор образов очень большой, известные марки соседствуют с интересными и небольшими, и каждый может позволить себе разные преображения своего персонажа. Это смело и все наши модные кампании в этом году мы делаем именно с таким настроем», – Анастасия Жбанова, вице-президент по коммуникациям AliExpress Россия.

Автор: Анна
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