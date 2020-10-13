AliExpress выпустил digital-лукбук с коллекциями от российских дизайнеров в жанре компьютерной игры

2 октября 7 коллекций были представлены на первом показе компании в России, теперь они появились в продаже на маркетплейсе.

Лукбук представляет собой зарисовки вымышленного кибермегаполиса будущего с 7 персонажами. Он имитирует формат видеоигры – так компания решила передать свое видение шопинга на платформе: люди могут выбирать разные образы и менять свой стиль в зависимости от настроения словно персонаж игры. Каждый герой лукбука AliExpress представляет один из брендов коллаборации: Sintezia, КРУЖОК, Futureisnown, OUTLAW CREATIVE, TURBO YULIA Studio, FUSION и Антон Лисин Россия.

Графика лукбука создавалась с помощью CGI и VFX-технологий художником Артуром Минасяном @sozydai. Благодаря этим технологиям все персонажи лукбука находятся в пространстве Центра Международной Торговли, где проходила презентация коллабораций. Таким образом AliExpress продолжает тематику, заданную во время показа: футуризм, кибербанк, а также стилистика вымышленного города будущего на границе России и Китая.

За стилизацию лукбука отвечал Игорь Андреев – основатель марки Vereja. На моделях представлены не только вещи из коллабораций с российскими дизайнерами, но и одежда и обувь от китайских брендов платформы.

Все 7 коллекций уже появились в продаже и будут представлены эксклюзивно на AliExpress. Все вещи из коллабораций и с показа AliExpress собраны на специальном лендинге zapusk.aliexpress.ru.