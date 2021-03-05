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AliExpress запускает аутсорсинг продаж для брендов одежды и обуви

На маркетплейсе открылся «Большой Модный» — супермагазин одежды, обуви и аксессуаров, созданный специально для поддержки малых и средних fashion-брендов. Благодаря супермагазину продавцы и производители товаров могут размещать свой ассортимент на платформе и растить продажи, не открывая собственной витрины и не занимаясь операционными вопросами. Первыми в «Большой Модный» вошли такие бренды как Masha Tsigal, Fly, Nobbaro, Makfine, Lambonika, Fargo, Jadea и другие. В будущем в «Большом Модном» будет представлено около 300 fashion-брендов.

Для покупателей супермагазин работает по модели department store — большой мультибрендовый магазин с единым входом, в котором можно выбирать товары как по категориям, так и по отдельным брендам. Все оплаченные в таком магазине покупки придут в одном заказе.

Продавцам супермагазин позволяет отдать на аутсорсинг все процессы, связанные с продажами на маркетплейсе: размещение товаров на онлайн-витрине, продвижение и участие в акциях, общение с пользователями до и после продажи, хранение и доставку заказов покупателям, работу с отзывами. Осенью 2020 года в формате супермагазина был запущен «Большой Домашний» с товарами для дома и сада. Все поставщики этого супермагазина — представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. В среднем на товары каждого бренда, представленного в «Большом Домашнем», приходится 1000 заказов в месяц.

Управляет обоими супермагазинами один из самых крупных и опытных сервисных партнеров AliExpress — компания Xway. Комиссия за работу с супермагазином для продавцов составит 10 или 20% (других доплат не будет, комиссия AliExpress и эквайринг уже включены). Ставка 10% включает все услуги кроме хранения и доставки товара: размещение ассортимента в супермагазине, оформление витрины, продвижение товаров на маркетплейсе, общение с покупателями и ежедневную передачу заказов продавцу. Комиссия 20% включает все те же услуги плюс доставку товаров покупателям со склада продавца и расходы на возврат. Если у продавцов нет своего склада, можно воспользоваться фулфилментом, то есть разместить товары на складе Xway — комиссия при этом не изменится. Деньги удерживаются только с выполненных заказов.

Категория одежды, обуви и аксессуаров на локальном маркетплейсе AliExpress активно развивается в разных направлениях: как в сегменте масс-маркет, так и в нишевом. Локальные продажи этих товаров росли весь 2020 год: во втором квартале рост продаж составил почти 300% год к году, в третьем квартале — 170% год к году, в четвертом квартале — 150% год к году. Общий прирост в 2020 по отношению к 2019 году составил 210%. За 2020 год на AliExpress вышли такие крупные бренды как Твоё, Love Republic, Puma, Finn Flare, Декатлон, Kari и прочие.

Число локальных продавцов AliExpress Россия по итогам прошедшего года достигло 35 тысяч, а ассортимент товаров увеличился до 5,5 млн уникальных наименований На них приходится 25% оборота платформы. Около 80% локальных продавцов — малый и средний бизнес. Товары из России в среднем доставляются за 4,5 дня.

Самый популярный поисковый запрос на AliExpress в 2020 году — «платье». Пользователи искали товары этой категории более 150 миллионов раз. На втором месте по популярности — запросы по слову «серьги» — более 95 миллионов. Еще в топ-5 популярных запросов попали товары из категории «женские сумки» и «худи» — эти слова собрали 66 и 52 миллионов запросов соответственно. Если говорить о продажах, то в этом году лидировали категории «женская одежда», «украшения и аксессуары», «сумки и багаж», «обувь» и «нижнее белье».

Автор: Анна
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