+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

AliЕxpress запускает новую «зелёную» категорию с семенами и растениями

На маркетплейсе AliЕxpress появился раздел с семенами и растениями. Он относится к локальной части маркетплейса — все представленные в нём товары продают российские продавцы и производители. В честь запуска раздела AliExpress запустил отдельную зелёную рубрику в своем Журнале. Первой темой стала подборка с семенами и полезными аксессуарами для ухода за растениями в домашних условиях. В течение мая в Журнале также появятся экспертные колонки для начинающих и продолжающих садоводов.

Семена и растения являются подкатегориями большого раздела каталога под названием «Дом и сад». Сейчас в ассортименте категории «Семена» около 3 500 товаров, в категории «Растения» — около 1 100 товаров. Вся продукция доставляется российскими продавцами AliExpress не из-за границы, а локально, и в большинстве случаев заказ придёт в срок от 2 до 5 дней. Среди первых продавцов в этих категориях — Russian Garden, Gardena, Лесландия, Elya’s Garden, Oreshka, Narod Ogorod и многие другие. Чаще всего пользователи приобретают семена розы пустынной, суккулентов, голубой ели, огурцов и клубники.

«Раньше семена и растения считались товарами преимущественно сезонного спроса. Но пандемия и самоизоляция вернули моду на загородную жизнь и балконные огороды в условиях городской квартиры. Поэтому сейчас спрос на такую продукцию есть круглый год. И если семена предлагают многие маркетплейсы, то растения и саженцы встречаются реже — эти товары требуют быстрой и гибкой логистики. Чем ближе к дачному сезону, тем шире будет становиться ассортимент семян и саженцев на нашей платформе», — комментирует Андрей Воронин, руководитель направления «Дом и сад» в AliExpress Россия.

В преддверии дачного сезона AliExpress провел зеленую фотосессию с главным дачным экспертом страны Октябриной Ганечкиной, владельцем квартиры с джунглями Максимом Туранским и соосновательницей бренда предметов интерьера Murky и повелительницей более 50 домашних растений Сашей Каминер. Каждый из героев увлекается темой озеленения и поделится своим опытом в Журнале бренда.

Продавать на AliExpress товары для дома и сада, включая семена и растения, могут предприятия любого размера, а также ИП и самозанятые. Доставлять саженцы и другие растения продавцы смогут самостоятельно, гарантируя покупателям срок и режим доставки, необходимый для продукции такого рода. Продавать семена можно через магазин своего бренда или разместив предложение в супермагазине «Большой Домашний».

В обоих случаях можно использовать субсидированную доставку от AliExpress и логистического оператора «Цайняо»: первые 100 заказов доставляются бесплатно, в дальнейшем стоимость доставки составит 69 рублей (без НДС) по всей России для заказов до 2 кг. Покупатели смогут получить заказ дороже 99 рублей бесплатно в одном из 20 тыс. пунктов выдачи заказов.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме

Вечером публикуем ecommerce-дайджест материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

28 апреля / Комментарии
«Яндекс.Директ» запустил инструмент для быстрой настройки рекламных кампаний

«Яндекс.Директ» запустил инструмент для быстрой настройки рекламных кампаний

«Яндекс.Директ» запустил инструмент для быстрой и удобной настройки рекламы — «Мастер кампаний». Он предназначен прежде всего для представителей малого и среднего бизнеса. С его помощью они смогут быстро запустить рекламную кампанию.

далее →

28 апреля / Комментарии
AliExpress Россия запускает аптечную витрину

AliExpress Россия запускает аптечную витрину

AliExpress Россия открывает новую локальную категорию с аптечным ассортиментом. Заказать лекарства и сопутствующие товары можно будет во всех городах России.

далее →

27 апреля / Комментарии
«Ни один кролик не пострадал». Lamoda запускает подкаст про шопинг с пользой для планеты

«Ни один кролик не пострадал». Lamoda запускает подкаст про шопинг с пользой для планеты

Онлайн-платформа Lamoda запустила собственный подкаст под названием «Ни один кролик не пострадал». Ведущими подкаста стали блогер Саша Ред и руководитель направления устойчивого развития Lamoda Оксана Костив. Тема подкаста — как делать покупки, которые не только будут радовать, но и внесут свой вклад в сохранение природы и решение социальных проблем.

далее →

19 апреля / Комментарии
В Telegram может появиться опция продаж товаров и услуг

В Telegram может появиться опция продаж товаров и услуг

В мессенджере Telegram, после предстоящих обновлений, может появиться продажа товаров и услуг напрямую в каналах и группах. Ранее продажи можно было вести только через специальные боты.

далее →

19 апреля / Комментарии
Ozon первым из брендов завёл свой TikTok-дом

Ozon первым из брендов завёл свой TikTok-дом

В рамках партнерства Ozon и XO Team жители дома будут обустраивать жильё и покупать все необходимые товары и услуги, пользуясь приложением Ozon (и, конечно, будут снимать про это видео в TikTok).

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!