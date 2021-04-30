AliЕxpress запускает новую «зелёную» категорию с семенами и растениями

На маркетплейсе AliЕxpress появился раздел с семенами и растениями. Он относится к локальной части маркетплейса — все представленные в нём товары продают российские продавцы и производители. В честь запуска раздела AliExpress запустил отдельную зелёную рубрику в своем Журнале. Первой темой стала подборка с семенами и полезными аксессуарами для ухода за растениями в домашних условиях. В течение мая в Журнале также появятся экспертные колонки для начинающих и продолжающих садоводов.

Семена и растения являются подкатегориями большого раздела каталога под названием «Дом и сад». Сейчас в ассортименте категории «Семена» около 3 500 товаров, в категории «Растения» — около 1 100 товаров. Вся продукция доставляется российскими продавцами AliExpress не из-за границы, а локально, и в большинстве случаев заказ придёт в срок от 2 до 5 дней. Среди первых продавцов в этих категориях — Russian Garden, Gardena, Лесландия, Elya’s Garden, Oreshka, Narod Ogorod и многие другие. Чаще всего пользователи приобретают семена розы пустынной, суккулентов, голубой ели, огурцов и клубники.

«Раньше семена и растения считались товарами преимущественно сезонного спроса. Но пандемия и самоизоляция вернули моду на загородную жизнь и балконные огороды в условиях городской квартиры. Поэтому сейчас спрос на такую продукцию есть круглый год. И если семена предлагают многие маркетплейсы, то растения и саженцы встречаются реже — эти товары требуют быстрой и гибкой логистики. Чем ближе к дачному сезону, тем шире будет становиться ассортимент семян и саженцев на нашей платформе», — комментирует Андрей Воронин, руководитель направления «Дом и сад» в AliExpress Россия.

В преддверии дачного сезона AliExpress провел зеленую фотосессию с главным дачным экспертом страны Октябриной Ганечкиной, владельцем квартиры с джунглями Максимом Туранским и соосновательницей бренда предметов интерьера Murky и повелительницей более 50 домашних растений Сашей Каминер. Каждый из героев увлекается темой озеленения и поделится своим опытом в Журнале бренда.

Продавать на AliExpress товары для дома и сада, включая семена и растения, могут предприятия любого размера, а также ИП и самозанятые. Доставлять саженцы и другие растения продавцы смогут самостоятельно, гарантируя покупателям срок и режим доставки, необходимый для продукции такого рода. Продавать семена можно через магазин своего бренда или разместив предложение в супермагазине «Большой Домашний».

В обоих случаях можно использовать субсидированную доставку от AliExpress и логистического оператора «Цайняо»: первые 100 заказов доставляются бесплатно, в дальнейшем стоимость доставки составит 69 рублей (без НДС) по всей России для заказов до 2 кг. Покупатели смогут получить заказ дороже 99 рублей бесплатно в одном из 20 тыс. пунктов выдачи заказов.