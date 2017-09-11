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AliExpress запускает программу лояльности для российских покупателей

Китайский интернет-ритейлер AliExpress запускает программу лояльности для своих российских клиентов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Покупателей разделят на четыре уровня: «серебряный», «золотой», «платиновый» и «бриллиантовый». В зависимости от уровня будут определяться привилегии — скидки и возможность участия в закрытых распродажах. Например, «бриллиантовый» статус позволит пользователям экономить до 90% во время закрытых распродаж, утверждает представитель площадки. На статус пользователя будут влиять частота покупок, их стоимость и прочие факторы.

Пользователи, которые попадают под критерии самого высокого статуса в новой программе поощрений, — самые доходные для AliExpress. В России таких покупателей примерно 150 000 человек, это больше, чем в других странах. Половина из них делают покупки минимум раз в неделю. Благодаря запуску программы лояльности компания рассчитывает за год как минимум удвоить число таких покупателей и увеличить средний чек.

Программа будет работать на обеих платформах компании, представленных в России — AliExpress и Tmall.

AliExpress входит в десятку лидеров по охвату российской интернет-аудитории: по данным GfK на август прошлого года, он был на 9 месте среди всех сайтов и приложений, уступая поисковикам и соцсетям. По данным российской Ассоциации компаний интернет-торговли(АКИТ) на середину прошлого года, средний чек зарубежных онлайн-покупок у россиян был 3400 руб, а на Китай приходилось более половины всех покупок в денежном выражении.

Автор: Анна
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