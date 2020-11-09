AliExpress запускает программу поддержки российских предпринимателей

AliExpress Россия инвестирует в развитие российского предпринимательства с декабря этого года — любой российский продавец, открывший магазин на AliExpress или уже существующий на платформе, с 1 декабря получит компенсацию 100 рублей на доставку заказов по РФ. Таким образом, AliExpress профинансирует от 25 до 50% затрат локальных продавцов на логистику. Эту компенсацию сможет получить любой продавец, подключивший стандартную доставку AliExpress.

Малые и средние магазины, присоединившиеся к AliExpress до конца года, смогут доставить первые 100 заказов бесплатно — расходы на логистику платформа берет на себя.

Кроме того, малый и средний бизнес, открывший с момента этой новости магазин на AliExpress и обратившийся в службу поддержки, сможет получить от маркетплейса промо на платформе и 25% скидку во время распродажи «Чёрная пятница» или распродажи на Новый Год за счет AliExpress. Продавцу не придется терять деньги, устанавливая скидки за свой счет, при этом он сможет участвовать в распродаже и привлекать новых пользователей.

Напомним, что в договорах с продавцами AliExpress нет пункта о том, что платформа имеет право менять цену в одностороннем порядке. Любое действие на маркетплейсе продавец контролирует сам: цены, ассортимент и маркетинг.

«Мы видим сложную ситуацию на рынке: 2020 год был, мягко скажем, непростым для российских предпринимателей. Мы считаем, российскому бизнесу нужна поддержка и со своей стороны постараемся предложить как можно больше инструментов в дополнение к существующим», — Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

С 2019 года AliExpress предоставляет локальным селлерам возможность продавать на площадке, а также развивает возможности для российских предпринимателей: 0% комиссии для первых заказов, 60 дней бесплатного хранения на складе, льготная доставка первых заказов, субсидии на доставку, а также информационную поддержку (бесплатные обучающие курсы, вебинары, подкаст для продавцов и полезные паблики в соцсетях).