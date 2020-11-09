+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

AliExpress запускает программу поддержки российских предпринимателей

AliExpress Россия инвестирует в развитие российского предпринимательства с декабря этого года — любой российский продавец, открывший магазин на AliExpress или уже существующий на платформе, с 1 декабря получит компенсацию 100 рублей на доставку заказов по РФ. Таким образом, AliExpress профинансирует от 25 до 50% затрат локальных продавцов на логистику. Эту компенсацию сможет получить любой продавец, подключивший стандартную доставку AliExpress.

Малые и средние магазины, присоединившиеся к AliExpress до конца года, смогут доставить первые 100 заказов бесплатно — расходы на логистику платформа берет на себя.

Кроме того, малый и средний бизнес, открывший с момента этой новости магазин на AliExpress и обратившийся в службу поддержки, сможет получить от маркетплейса промо на платформе и 25% скидку во время распродажи «Чёрная пятница» или распродажи на Новый Год за счет AliExpress. Продавцу не придется терять деньги, устанавливая скидки за свой счет, при этом он сможет участвовать в распродаже и привлекать новых пользователей.

Напомним, что в договорах с продавцами AliExpress нет пункта о том, что платформа имеет право менять цену в одностороннем порядке. Любое действие на маркетплейсе продавец контролирует сам: цены, ассортимент и маркетинг.

«Мы видим сложную ситуацию на рынке: 2020 год был, мягко скажем, непростым для российских предпринимателей. Мы считаем, российскому бизнесу нужна поддержка и со своей стороны постараемся предложить как можно больше инструментов в дополнение к существующим», — Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

С 2019 года AliExpress предоставляет локальным селлерам возможность продавать на площадке, а также развивает возможности для российских предпринимателей: 0% комиссии для первых заказов, 60 дней бесплатного хранения на складе, льготная доставка первых заказов, субсидии на доставку, а также информационную поддержку (бесплатные обучающие курсы, вебинары, подкаст для продавцов и полезные паблики в соцсетях).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 ноября / Комментарии
Wildberries начал снимать товары с продажи за отказ установить скидку в 25% на товары

Wildberries начал снимать товары с продажи за отказ установить скидку в 25% на товары

Интернет-магазин Wildberries потребовал от поставщиков установить скидку в 25% на свои товары с 4 по 10 ноября. Продукция продавцов, которые откажутся соблюдать требования, будет снята с продажи до 11 числа.

далее →

28 октября / Комментарии
TikTok объявил о партнерстве с платформой Shopify

TikTok объявил о партнерстве с платформой Shopify

TikTok сообщил о партнерстве с платформой для интернет-торговли Shopify. Это позволит пользователям делать покупки прямо во время просмотра рекламы в форме коротких видео.

далее →

28 октября / Комментарии
Маркетплейс goods.ru запустил большой раздел для зожников и спортсменов

Маркетплейс goods.ru запустил большой раздел для зожников и спортсменов

На сайте маркетплейса goods.ru, входящего в Группу компаний «М.Видео — Эльдорадо», появился раздел, посвященный спорту, здоровому образу жизни и правильному питанию, где собрано более 700 000 релевантных товаров в 14 основных категориях.

далее →

27 октября / Комментарии
«Обувь России» запустила новое мобильное приложение Westfalika

«Обувь России» запустила новое мобильное приложение Westfalika

Группа компаний «Обувь России» запустила новую версию мобильного приложения Westfalika. Разработчиком выступила новосибирская компания «Секвения». Обновленная версия, созданная с учетом актуальных тенденций UX-дизайна и обладающая современным функционалом, позволит сделать процесс покупок максимально удобным для клиентов. 

далее →

26 октября / Комментарии
Сбербанк купил интернет-аптеку «Еаптека»

Сбербанк купил интернет-аптеку «Еаптека»

Сбербанк и «Р-Фарм» станут владельцами 90% компании «Еаптека», которой принадлежит одна из крупнейших интернет-аптек в России. Основатель и гендиректор сервиса Антон Буздалин сохранит 10% акций.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!