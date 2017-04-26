+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

AliExpress запускает в России доставку за один день

Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять товары от российских продавцов на следующий день после заказа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

На первом этапе услуга быстрой доставки будет доступна жителям 20 крупнейших городов России. За один день будут доставляться смартфоны, ноутбуки, наушники и некоторые другие товары из раздела «AliExpress Молл».

Для жителей еще 50 городов доставка займет от одного до трех дней. Список городов, в которых доступна услуга, будет постоянно расширяться.

Марк Завадский, директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ

«Сейчас одной из приоритетных аудиторий для нас являются жители крупных городов. Они уделяют особое внимание сервису — быстрой доставке и удобству оплаты, для этого мы планируем постоянно расширять наш ассортимент товарами ведущих мировых брендов. Мы видим свою задачу в постоянном упрощении процесса покупки и взаимодействия между покупателем и продавцом».

Организацией перевозок займется компания Cainiao, которая входит в Alibaba Group и доставляет большинство посылок в Китае. В конце 2016 года она открыла представительство в России.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 апреля / Комментарии
«Почта России» планирует доставлять товары с Avito

«Почта России» планирует доставлять товары с Avito

«Почта России» планирует заключить соглашение с компаний Avito, чтобы доставлять покупателям товары, сообщил журналистам замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

далее →

24 апреля / Комментарии
Pulse Express: курьерская доставка не удобна современному человеку

Pulse Express: курьерская доставка не удобна современному человеку

Более 63% покупателей интернет-магазинов никогда не получали свой заказ в указанный промежуток времени. Такую цифру озвучил руководитель отдела развития федеральной почтоматной сети Pulse Express Иван Корчагин в рамках своего выступления на 4-ом Международном ПЛАС-Форуме «Online & Offline Retail 2017», который прошел в Москве.

далее →

12 апреля / Комментарии
Asos запустил бесплатный возврат товаров из России

Asos запустил бесплатный возврат товаров из России

У британского онлайн-магазина Asos появился бесплатный возврат товаров из России. Услуга доступна с понедельника, 10 апреля, и осуществляется при поддержке службы доставки Boxberry.

далее →

3 апреля / Комментарии
За 1 квартал 2017 года Почта России обработала более 70,6 млн международных товарных отправлений

За 1 квартал 2017 года Почта России обработала более 70,6 млн международных товарных отправлений

По предварительным итогам 1 квартала 2017 года Почта России обработала более 70,6 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 50,7% превышает показатель 1 квартала 2016 года (46,6 млн шт.). Только за март 2017 года было обработано 28,8 млн шт., что на 54,7% больше результатов марта 2016 года (18,5 млн шт.).

далее →

28 марта / Комментарии
Яндекс.Маркет и Почта России запускают совместный проект

Яндекс.Маркет и Почта России запускают совместный проект

Яндекс.Маркет и Почта России помогут магазинам организовать оперативную доставку товаров покупателям. Теперь магазин может спланировать отгрузку товара в личном кабинете и передать его клиенту за один день с помощью услуги «EMS оптимальное». Воспользоваться услугой могут московские магазины, которые принимают оплату товаров на Яндекс.Маркете.

далее →

Shopolog

Поиск

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!