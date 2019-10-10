AliExpress запускает в России онлайн-магазин по продаже техники и электроники азиатских брендов

Сайт AliExpress запускает в России новый онлайн-магазин электроники под названием Molnia Electronics. Как сообщает РБК, ритейлер будет продавать азиатские бренды техники, включая, например, телевизоры Toshiba, которых не было в России с 2015 года.

Также на новой странице будут представлены бренды, которые еще не выводились на отечественный рынок. Оператором магазина станет Zundao Group, которая специализируется на продаже электроники крупных китайских брендов и продвигает собственную продукцию. Годовой объем продаж группы в пересчете на рубли составляет более 20 млрд руб.

Zundao Group сотрудничает более с чем двадцатью вендорами: с Xiaomi, ILIFE, Toshiba, RealMe, Meizu, Maibenben, Romoss, Eaget, DJI и др. Она заключила с AliExpress эксклюзивный контракт, по которому ритейлер может продавать продукцию брендов только на площадке маркетплейса.