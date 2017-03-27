+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

AliExpress запустил в России видеоплатформу для продвижения товаров

Китайский онлайн-ритейлер AliExpress запустил в России видеосервис AliExpress LIVE. Он будет работать по принципу телемагазина: бренды в прямом эфире транслируют рекламные ролики, а пользователи во время их просмотра покупают товары, сообщает РБК со ссылкой на главу Alibaba в России Марка Завадского.

«Мы уверены, что будущее электронной коммерции в конвергенции социальных сетей и ритейла. Для блогеров - это способ монетизации качественного контента, для продавцов - еще один канал продаж, а для компаний - возможность продвижения бренда посредством видео», - цитирует издание слова Марка Завадского.

Новый сервис представляет собой видеоплатформу, которая позволит продавцам товаров размещать видеоролики с прямыми ссылками на товары, которые можно купить на AliExpress. Как отмечают представители ритейлера, сервис разработан на базе китайской торговой площадке Tmall (тоже принадлежит Alibaba Group).

Первые тестовые трансляции начались 21 марта. В настоящий момент они ведутся на 7 языках (английский, русский, французский, испанский, итальянский, польский, португальский). В тестирование сервиса принимают участие 68 участников, 20 из которых вещают на Россию. Планируется, что официально сервис будет запущен после мая 2017 года. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

24 марта / Комментарии
Facebook запустила новый рекламный формат для продвижения товаров

Facebook запустила новый рекламный формат для продвижения товаров

Facebook запустила новый рекламный формат Collection, который поможет ритейлерам продвигать свои товары среди пользователей соцсети. Об этом говорится в сообщении компании. 

далее →

22 марта / Комментарии
ВКонтакте запустила приложение «Магазин товаров»

ВКонтакте запустила приложение «Магазин товаров»

Команда ВКонтакте выпустила приложение «Магазин товаров», которое пригодится тем, кто уже использует сервис Товары ВКонтакте для продвижения своего бизнеса. При помощи нового приложения прямо в сообществе можно создать полноценный интернет-магазин.

далее →

22 марта / Комментарии
В Домодедово появился онлайн предзаказ на товары из duty free

В Домодедово появился онлайн предзаказ на товары из duty free

Московский аэропорт Домодедово сообщает о запуске услуги предзаказа товаров из магазина MyDutyFree. В режиме онлайн пользователи смогут ознакомиться с ассортиментом, ценами, выбрать товары и оформить предварительный заказ. Забрать товар можно в день вылета после прохождения паспортного контроля.

далее →

16 марта / Комментарии
В Яндекс.Директе увеличивается минимальный платеж

В Яндекс.Директе увеличивается минимальный платеж

Команда Яндекс.Директа напоминает, что через неделю, 22 марта, в Директе изменится размер минимального платежа: он будет составлять 1 000 рублей без учета НДС.

далее →

13 марта / Комментарии
Россия запустит национальную систему интернет-торговли на платформе Сбербанка

Россия запустит национальную систему интернет-торговли на платформе Сбербанка

Министерство экономического развития в мае-июне начнет создавать национальную систему электронной торговли на платформе Сбербанка. Об этом рассказал замминистра экономического развития Олег Фомичев.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!