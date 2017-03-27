AliExpress запустил в России видеоплатформу для продвижения товаров

Китайский онлайн-ритейлер AliExpress запустил в России видеосервис AliExpress LIVE. Он будет работать по принципу телемагазина: бренды в прямом эфире транслируют рекламные ролики, а пользователи во время их просмотра покупают товары, сообщает РБК со ссылкой на главу Alibaba в России Марка Завадского.

«Мы уверены, что будущее электронной коммерции в конвергенции социальных сетей и ритейла. Для блогеров - это способ монетизации качественного контента, для продавцов - еще один канал продаж, а для компаний - возможность продвижения бренда посредством видео», - цитирует издание слова Марка Завадского.

Новый сервис представляет собой видеоплатформу, которая позволит продавцам товаров размещать видеоролики с прямыми ссылками на товары, которые можно купить на AliExpress. Как отмечают представители ритейлера, сервис разработан на базе китайской торговой площадке Tmall (тоже принадлежит Alibaba Group).

Первые тестовые трансляции начались 21 марта. В настоящий момент они ведутся на 7 языках (английский, русский, французский, испанский, итальянский, польский, португальский). В тестирование сервиса принимают участие 68 участников, 20 из которых вещают на Россию. Планируется, что официально сервис будет запущен после мая 2017 года.