AliExpress запустила «Лоукостер»

Китайская AliExpress запустила в России новый суббренд — «Лоукостер». Новый формат был разработан специально для России, рассказал РБК представитель компании.

«Лоукостер» специализируется на товарах стоимостью до 600 рублей. На такие категории сейчас приходится примерно шесть из двадцати самых популярных запросов на AliExpress, отметил представитель компании.

Новый бренд рассчитан в первую очередь на молодую «малобюджетную» аудиторию. Сначала «Лоукостер» будет работать внутри мобильного приложения AliExpress, основную аудиторию которого составляют пользователи до 25 лет. Бренд призван привлечь новых пользователей, которые ещё никогда не делали покупок на AliExpress, особенно в городах-миллионниках, добавили в компании.

«Лоукостер» нужен в том числе, чтобы не позиционировать больше AliExpress как дискаунтер. AliExpress, по словам его директора по развитию компании в России и странах СНГ Марка Завадского, уже отходит от этого имиджа: это видно и по среднему чеку, и по меняющемуся профилю покупателей, которые все чаще выбирают более дорогие товары. «С запуском „Лоукостера“ мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — „Лоукостер“, для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, — Tmall», — пояснил Завадский.

Недорогие товары на «Лоукостере» не попадут под обсуждаемое ограничение беспошлинного порога даже в случае его радикального понижения, заметил в разговоре с РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Фёдоров.