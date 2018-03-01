+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

AliExpress запустила в России два новых сервиса

AliExpress запускает запустила в России два новых сервиса — социальную сеть под названием «Клуб шопоголиков» и биржу блогеров. Функционал первого сервиса вырос из китайской платформы iTao, где пользователи могут делиться фотографиями покупок и обсуждать их. Об этом компания рассказала «Коммерсанту».

На «бирже блогеров» пользователи китайской площадки AliExpress и других площадок смогут монетизировать контент, который они производят.

Площадка для блогеров получила название AliExpress Connect. На ней будут размещаться задания на обзоры с заранее обозначенной оплатой, объяснили в AliExpress. Обычные пользователи смогут подписываться на блогеров, получать уведомления о новом контенте и пользоваться скидками.

Чтобы стать партнёром проекта, число подписчиков блогера должно составлять как минимум 5 тысяч пользователей, для магазина требуется «высокий пользовательский рейтинг».

Площадка будет учитывать число подписчиков не только внутри AliExpress Connect, но и в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и Twitter. Сервис будет доступен в десктопной версии и как мобильное приложение.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

28 февраля / Комментарии
Битрикс24 представляет новую концепцию онлайн-продаж

Битрикс24 представляет новую концепцию онлайн-продаж

1 марта в Москве состоится первое масштабное бизнес-событие года – конференция Битрикс24.Идея. На конференции будет представлена новая версия Битрикс24. Участники познакомятся с совершенно новой концепцией онлайн-продаж и развития бизнеса в интернете – Интернет-магазин 2.0, который поможет продавать онлайн!

далее →

28 февраля / Комментарии
Alibaba планирует выйти на рынок онлайн-доставки еды

Alibaba планирует выйти на рынок онлайн-доставки еды

Китайский интернет-гигант Alibaba ведет переговоры о покупке сервиса по онлайн-доставке еды Ele.me в рамках сделки, в которой стартап может быть оценен в 9,5 млрд долларов.

далее →

26 февраля / Комментарии
«Мираторг» запустил интернет-магазин

«Мираторг» запустил интернет-магазин

Крупнейший в России производитель мяса «Мираторг» запустил интернет-магазин. Об этом сообщается на официальной странице компании в фейсбуке. В ассортименте интернет-магазина — мясо, колбасы, полуфабрикаты, бургеры, чай, замороженные овощи и так далее.

далее →

26 февраля / Комментарии
УАЗ запустил собственный интернет-магазин одежды

УАЗ запустил собственный интернет-магазин одежды

Ульяновский автозавод запустил собственный интернет-магазин одежды. В первую коллекцию, которая получила название "Коллекция для побед", вошли толстовки, худи, свитшоты, футболки и спортивные штаны с надписями "Две легенды - один характер" и "Никогда не сдавайся", а также фотографиями внедорожников и Кости Дзю.

далее →

21 февраля / Комментарии
Mail.Ru Group представила новый тип таргетинга рекламы — по психотипам

Mail.Ru Group представила новый тип таргетинга рекламы — по психотипам

Mail.Ru Group предcтавила рекламодателям новый тип таргетирования – по психотипам. Использование этого инструмента позволит формировать более персонифицированные предложения и повысить эффективность рекламной коммуникации.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!