AliExpress запустила в России два новых сервиса

AliExpress запускает запустила в России два новых сервиса — социальную сеть под названием «Клуб шопоголиков» и биржу блогеров. Функционал первого сервиса вырос из китайской платформы iTao, где пользователи могут делиться фотографиями покупок и обсуждать их. Об этом компания рассказала «Коммерсанту».

На «бирже блогеров» пользователи китайской площадки AliExpress и других площадок смогут монетизировать контент, который они производят.

Площадка для блогеров получила название AliExpress Connect. На ней будут размещаться задания на обзоры с заранее обозначенной оплатой, объяснили в AliExpress. Обычные пользователи смогут подписываться на блогеров, получать уведомления о новом контенте и пользоваться скидками.

Чтобы стать партнёром проекта, число подписчиков блогера должно составлять как минимум 5 тысяч пользователей, для магазина требуется «высокий пользовательский рейтинг».

Площадка будет учитывать число подписчиков не только внутри AliExpress Connect, но и в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и Twitter. Сервис будет доступен в десктопной версии и как мобильное приложение.