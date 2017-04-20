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AliExpress запустит в России покупки в рассрочку и кредит

AliExpress с 24 апреля начнет предоставлять россиянам возможность покупать товары в рассрочку или в кредит, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Россия станет первым рынком, где ритейлер предоставит такую возможность. В AliExpress подтвердили информацию о запуске возможности покупок в кредит или в рассрочку.

В компании подчеркнули, что Россия является одним из приоритетных рынков для AliExpress. Помимо того, в китайской компании верят «в будущее безналичных платежей в России и работают над решениями, которые сделают товары, представленные на площадке, более доступными для широкого круга потребителей».

Возможность покупок в кредит будет изначально распространяться на товары российских продавцов в разделе «Молл», а в течение двух-трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. руб.

В рассрочку же можно будет взять технику — смартфоны, ноутбуки, наушники и другие аксессуары. В качестве примеров приводятся iPhone 7, а также Samsung Galaxy S7 и S7 Edge.

По данным «РБК Исследования рынков», в большинстве товарных категорий AliExpress является самым популярным магазином среди россиян. В 2016 году его услугами пользовались 36,7% опрошенных покупателей цифровой и компьютерной техники, 58% — товаров для детей и 63,8% — одежды и обуви.

Ранее AliExpress ввел обязательное присвоение трек-номера на все товары, стоимость которых превышает два доллара.

Автор: Анна
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