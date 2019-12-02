Алиса и Беру помогут составить список покупок

Алиса научилась составлять список покупок. Нужные товары голосовой помощник найдёт и предложит заказать на маркетплейсе Беру.

Чтобы начать, достаточно просто попросить Алису добавить товар в список. Например: «Алиса, добавь сухой корм для кота в список покупок». Потом можно попросить удалить какой-то товар, показать весь список или полностью его очистить.

Кроме того, Яндекс.Станция, мобильный Яндекс.Браузер и приложение Яндекс будут синхронизироваться между собой: пользователь может дома через колонку попросить Алису добавить в список хлеб, по дороге на работу через приложение — детское пюре, а позднее в браузере — стиральный порошок. Алиса соберёт и покажет полный список.

Если нужные пользователю товары есть на Беру, Алиса даст ссылку на предложения маркетплейса. Пользователь сможет положить их в корзину, добавить новые позиции и оформить заказ в приложении или на сайте Беру.