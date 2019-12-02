Алиса и Беру помогут составить список покупок
Алиса научилась составлять список покупок. Нужные товары голосовой помощник найдёт и предложит заказать на маркетплейсе Беру.
Чтобы начать, достаточно просто попросить Алису добавить товар в список. Например: «Алиса, добавь сухой корм для кота в список покупок». Потом можно попросить удалить какой-то товар, показать весь список или полностью его очистить.
Кроме того, Яндекс.Станция, мобильный Яндекс.Браузер и приложение Яндекс будут синхронизироваться между собой: пользователь может дома через колонку попросить Алису добавить в список хлеб, по дороге на работу через приложение — детское пюре, а позднее в браузере — стиральный порошок. Алиса соберёт и покажет полный список.
Если нужные пользователю товары есть на Беру, Алиса даст ссылку на предложения маркетплейса. Пользователь сможет положить их в корзину, добавить новые позиции и оформить заказ в приложении или на сайте Беру.
«Мы видим большие перспективы в покупательских сценариях голосовых помощников. Алиса уже умеет заказывать товар на Беру и называть среднюю цену товара по данным Яндекс.Маркета. Мы разрабатываем и новые навыки. Так, наше исследование с GfK Rus показало, что в 85% случаях онлайн-покупки запланированы. Поэтому мы предлагаем пользователю запланировать их вместе с Алисой, а Беру поможет заказать товары из списка в одном месте», — прокомментировал запуск Алексей Шевенков, технический директор Яндекс.Маркета.