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Алиса и Беру помогут составить список покупок

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Алиса научилась составлять список покупок. Нужные товары голосовой помощник найдёт и предложит заказать на маркетплейсе Беру.

Чтобы начать, достаточно просто попросить Алису добавить товар в список. Например: «Алиса, добавь сухой корм для кота в список покупок». Потом можно попросить удалить какой-то товар, показать весь список или полностью его очистить.

Кроме того, Яндекс.Станция, мобильный Яндекс.Браузер и приложение Яндекс будут синхронизироваться между собой: пользователь может дома через колонку попросить Алису добавить в список хлеб, по дороге на работу через приложение — детское пюре, а позднее в браузере — стиральный порошок. Алиса соберёт и покажет полный список.

Если нужные пользователю товары есть на Беру, Алиса даст ссылку на предложения маркетплейса. Пользователь сможет положить их в корзину, добавить новые позиции и оформить заказ в приложении или на сайте Беру.

«Мы видим большие перспективы в покупательских сценариях голосовых помощников. Алиса уже умеет заказывать товар на Беру и называть среднюю цену товара по данным Яндекс.Маркета. Мы разрабатываем и новые навыки. Так, наше исследование с GfK Rus показало, что в 85% случаях онлайн-покупки запланированы. Поэтому мы предлагаем пользователю запланировать их вместе с Алисой, а Беру поможет заказать товары из списка в одном месте», — прокомментировал запуск Алексей Шевенков, технический директор Яндекс.Маркета.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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