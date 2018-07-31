Алиса подскажет, сколько стоит товар на Маркете
Алиса научилась узнавать цены на Яндекс.Маркете. Если спросить, сколько стоит какой-нибудь товар, она найдёт его и сообщит цену. После этого можно перейти на Маркет и сделать заказ в одном из магазинов.
С Алисой не нужно вводить что-то в поиск или заходить на сайты. Прогуливаясь по парку, можно просто спросить: «Алиса, сколько стоит детский велосипед?» или «Сколько стоит лонгборд?». Она сообщит цену и покажет несколько вариантов. Алиса знает о самых разных товарах: она подскажет, сколько стоит платье ярко-жёлтого цвета — как у девушки, которая шла навстречу, — игровая приставка, наушники Beats, масляный обогреватель или iPhone X.
«По данным Capgemini, 24% пользователей голосовых помощников в США и странах Европы предпочитают делать покупки не через приложение или сайт, а именно через помощника, причём через три года их доля должна достигнуть 40%, — говорит Михаил Левин, директор по машинному интеллекту Яндекс.Маркета. — Российским пользователям с шопингом поможет Алиса. Сейчас она может подсказать цену и открыть карточку выбранного товара, но это лишь первый шаг в развитии покупок с помощью голосового ассистента Яндекса».