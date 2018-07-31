Алиса подскажет, сколько стоит товар на Маркете

Алиса научилась узнавать цены на Яндекс.Маркете. Если спросить, сколько стоит какой-нибудь товар, она найдёт его и сообщит цену. После этого можно перейти на Маркет и сделать заказ в одном из магазинов.

С Алисой не нужно вводить что-то в поиск или заходить на сайты. Прогуливаясь по парку, можно просто спросить: «Алиса, сколько стоит детский велосипед?» или «Сколько стоит лонгборд?». Она сообщит цену и покажет несколько вариантов. Алиса знает о самых разных товарах: она подскажет, сколько стоит платье ярко-жёлтого цвета — как у девушки, которая шла навстречу, — игровая приставка, наушники Beats, масляный обогреватель или iPhone X.