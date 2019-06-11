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Алиса поможет сделать повторный заказ на маркетплейсе Беру

Алиса научилась делать повторные покупки для пользователей Беру. Голосовой помощник уже применяет новый навык в приложениях на iOS и Android, в мобильной и десктопной версиях Яндекс.Браузера и Яндекс.Лончера.

Процесс стал быстрее и удобнее. Покупателям больше не обязательно заходить на сайт и вспоминать историю своих заказов. Достаточно лишь назвать нужный товар и попросить Алису заказать его «как обычно». Например, сказать: «Алиса, пачку кофе, как обычно». Голосовой помощник сам найдёт его, предложит удобные место и время доставки и приступит к оформлению заказа, который останется лишь подтвердить.

Если пользователь одинаково часто покупает, например, стиральный порошок разных марок, Алиса покажет несколько вариантов и попросит выбрать один из них. Гречка, смартфон или корм для кота — не важно. Функция распространяется на все товары, а это более 200 тысяч разновидностей на Беру.

«Беру стал первым маркетплейсом, где появилась возможность делать заказы через Алису. Около 60 тысяч человек уже обратились к голосовому помощнику с вопросами о стоимости товаров. Мы бережём время наших клиентов и хотим, чтобы покупки доставляли удовольствие. Поэтому мы попытались избавить пользователя от лишних забот, доверив их умному голосовому помощнику», — поделился директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет» Владислав Свириденко.

Подтверждённый заказ появится в личном кабинете Беру, где можно проследить за его статусом или отменить. Пока Алиса может делать повторные покупки при условии, что заказ состоит только из одного товара, доставка — курьером, а оплата — наличными при получении. Но голосовой помощник постоянно развивается и в будущем может выучить новые сценарии для онлайн-покупателей.

Алиса уже умеет подбирать продукцию по запросу «помоги купить на Беру». Пользователю нужно назвать товар и его параметры, после чего голосовой помощник предложит выбрать подходящий из ассортимента маркетплейса. Если желаемой продукции нет на Беру, Алиса покажет карточки товаров на Яндекс.Маркете.

Автор: Анна
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