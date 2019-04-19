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Алиса впервые поселилась в колонке LG

Алиса впервые поселилась в устройстве компании LG — умной колонке LG XBOOM AI ThinQ WK7Y. Колонку представили сегодня на ежегодной конференции LG, где Яндекс и LG подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта в России.

LG XBOOM AI ThinQ WK7Y пригодится тем, кто любит музыку и ценит качество звука: колонка сертифицирована компанией Meridian, известным производителем аудиокомпонентов высокого класса. Внутри живёт Алиса, голосовой помощник Яндекса, который превращает устройство в умную колонку. Алиса позволяет управлять музыкой голосом, запоминает предпочтения человека, советует, что послушать, и включает песни в отличном качестве. В её распоряжении — больше 35 миллионов треков из каталога Яндекс.Музыки.

Умная колонка разбирается не только в музыке. Она готова выполнять небольшие поручения, развлекать детей и взрослых, отвечать на вопросы и болтать о чём угодно. Например, можно попросить Алису рассказать последние новости, напомнить выключить духовку, поставить сказку или во что-нибудь поиграть.

«Рынок умных устройств — один из самых динамично развивающихся в мире, и мы рады, что будем работать в этой области вместе с компанией LG. Объединив опыт и технологии, мы пополним линейку устройств с Алисой новой умной колонкой для ценителей хорошего звука», — говорит Денис Чернилевский, руководитель разработки устройств с Алисой в Яндексе.

«Подписание меморандума о стратегическом партнёрстве с Яндексом в России подтверждает приверженность LG разработке и внедрению самых современных и полезных в повседневном использовании технологий. Благодаря этому сотрудничеству, мы надеемся сделать жизнь наших пользователей ещё лучше», — говорит президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли.

Каждый покупатель LG XBOOM AI ThinQ WK7Y получит в подарок три месяца подписки Яндекс.Плюс, в которую входит полный доступ к Музыке, а также скидки и дополнительные возможности в других сервисах Яндекса.

Кроме LG XBOOM AI ThinQ WK7Y, с Алисой можно пообщаться на Яндекс.Станции и в мобильном приложении Яндекс, в колонках Elari SmartBeat, Irbis A и DEXP Smartbox, в детских умных часах Elari KidPhone 3G, в наушниках Sony Xperia Ear Duo, а также в Навигаторе, Браузере и других сервисах Яндекса.

Автор: Анна
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