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Алиса закажет товары на маркетплейсе Беру

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Товары на маркетплейсе Беру теперь можно заказать с помощью голосового помощника Алисы. Пользователю достаточно сказать: «Алиса, помоги купить на Беру», и она предложит выбрать подходящий товар и сама сделает заказ.

С помощью Алисы можно купить любой товар из ассортимента Беру, будь то смартфон, электрочайник или стиральный порошок. Голосовой помощник предлагает уточнить параметры покупки: цвет, размер, особые характеристики и диапазон цен. Алиса оформит доставку курьером, оплатить заказ нужно будет наличными. В честь запуска новой функции маркетплейс бесплатно доставит по России все заказы, сделанные голосовым помощником с 0:00 14 ноября до 23:59 16 ноября по московскому времени.

Функция доступна в мобильных приложениях Яндекс для iOS и Android, Яндекс.Лончер для Android и в Яндекс.Браузере — на компьютерах с Windows и телефонах. Пока Алиса умеет заказывать по одному товару, в будущем она научится собирать корзину с разными покупками. Если нужного товара нет на Беру, Алиса предложит поискать его в Яндекс.Маркете.

«Заказ товаров через голосового помощника — один из главных трендов в онлайн-торговле. Согласно исследованию Mastercard, в Европе каждый пятый интернет-покупатель хотя бы раз пользовался такой функцией. К 2022 году объём таких покупок во всём мире вырастет по сравнению с нынешним в 20 раз — до $40 миллиардов, по прогнозу OC&C Strategy Consultants. Беру будет расширять возможности голосовых заказов, чтобы люди могли покупать все нужные им вещи, просто поговорив с Алисой», — говорит технический директор Яндекс.Маркета Алексей Шевенков.

«Алиса постоянно развивается и учится новому, чтобы становиться полезнее. Она уже умеет заказывать такси, пиццу или цветы, а теперь ещё и помогает в покупке товаров на Беру. Это первый маркетплейс, в котором появилась возможность заказать товары через Алису», — говорит Денис Филиппов, руководитель направления речевых технологий Яндекса.

Люди часто спрашивают у Алисы про покупки: например, в октябре 2018 года голосовой помощник около 2,6 миллиона раз отвечал, сколько стоит тот или иной товар — основываясь на данных Яндекс.Маркета. В среднем за месяц к Алисе с разными вопросами обращается 30 миллионов человек.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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