Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с призами и инвестициями

Предприниматель Алишер Усманов объявил конкурс стартапов, лучшим участникам которого он пообещал выплатить 1 млн рублей. Выбор проектов будет проходить в сообществе предпринимателя во «ВКонтакте», где он проводил конкурс мемов.

«Прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов. Все желающие смогут прислать на рассмотрение и публичное обсуждение свои проекты. Лучшие по итогам месяца безвозмездно получат миллион рублей. Команда самого примечательного проекта по итогам года получит приглашение на обсуждение возможности инвестиций», — отмечается на странице Усманова.

В правилах конкурса уточняется, что участовать могут любые проекты, однако предпочтение отдается тем, у кого есть рабочий прототип. «У концепций и идей без реализации шансов немного», — говорится в правилах.

Для участия нужно отправить рассказ о проекте — о продукте, команде и ее бэкграунде — в личные сообщения сообщества Usmanov Challenge с пометкой #стартап. Проекты будут отбираться лично Усмановым, обещают организаторы.

Миллион рублей будет «разыгрываться» каждый месяц вплоть до декабря, когда будет объявлен главный победитель. Возможный размер инвестиций от Усманова для главного победителя не уточняется.