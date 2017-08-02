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Алкоголь в интернете появится с 1 января 2018 года

Министерство финансов РФ подготовило проект о легализации дистанционной торговли слабоалкогольных напитков в специальной доменной зоне и только в разрешенное время. Соответствующий законопроект опубликован на правительственном портале.

В документе говорится, что c 1 января 2018 года через интернет можно будет продавать вино, пиво, сидр, пуаре и медовуху. При этом допускаться к продаже будут только вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. Остальные виды спиртного появятся на онлайн-прилавках не ранее 1 января 2019 года.

Желающим продавать алкоголь в Сети необходимо получить специальную лицензию, по которой продавец сможет создать свою торговую площадку в зоне egais.ru. Лицензии и доменные имена будет выдавать Росалкогольрегулирование. Лицензию на продажу пива и пивных напитков получить сможет любая компания и ИП, продавать другой алкоголь смогут только действующие обладатели лицензией на производство или оптовую продажу алкоголя. Кроме того, если компания, индивидуальный предприниматель или сельхозпроизводитель вина захочет продавать алкогольную продукцию через интернет, необходимо будет подтвердить наличие складских мощностей минимум на год вперед.

Также на торговлю алкоголем через интернет будет распространяться запрет на продажу в ночные часы.

«Снятие запрета на продажу алкогольной продукции дистанционным способом может положительно отразиться на всем сегменте дистанционной торговли продовольственными товарами. В частности, указанное изменение будет способствовать развитию онлайн-торговли продуктами питания в целом, так как наличие алкоголя в заказе повышает привлекательность онлайн-заказа продуктов как для потребителей, так и повышает рентабельность продаж для продуктового интернет-магазина. Также, необходимо отметить, что продажа алкогольной продукции дистанционным способом зачастую будет единственным средством обеспечения доступа на рынок малых и средних производителей вина, например, винодельческих хозяйств Республики Крым и Краснодарского края», — сообщается в пояснении к проекту.

Проект закона доступен для общественного обсуждения до 25 августа. Для принятия документу нужно пройти рассмотрение в Госдуме, Совете Федерации и быть одобренным президентом.

Автор: Анна
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