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Amazon анонсировал новый сервис примерки вещей

Онлайн-ритейлер Amazon анонсировал новый сервис примерки вещей Prime Wardrobe. Теперь понравившиеся аксессуары, одежду, обувь бесплатно привезут домой, чтобы вы могли мерить их в течение недели и заплатить только за те вещи, которые подошли. Возврат остальных вещей осуществляется также бесплатно.

«Вы свободны в выборе новых стилей, и лучшего места, чем ваша комната, для этого не придумать», — говорится в анонсирующем видео.

В Prime Wardrobe будет работать система скидок. Чем меньше вещей клиент отдает обратно, тем больше он экономит. Все благодаря специальной системе скидок: 10% за три оставленные вещи и 20% за пять вещей. Кстати, услуга работает только в том случае, если в корзине клиента окажется не менее трех наименований. Пока что сервис функционирует в бета-режиме.

Автор: Анна
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