Американский онлайн-ритейлер Amazon готовится к запуску интернет-магазина в виртуальной реальности. Как сообщает TechCrunch, на странице компании в социальной сети LinkedIn появилась вакансия креативного директора по VR.

Новая вакансия относится к подразделению A9, которое отвечает за разработку поисковых и рекламных технологий. Кроме того, оно занимается «созданием проекта в виртуальной реальности, доступ к которому смогут получить миллионы покупателей по всему миру с помощью VR-устройств».

В сообщении отмечается, что кандидат должен «представить будущее решений Amazon в виртуальной реальности». Это не первое назначение ритейлера, относящееся к VR-технологиям. В декабре компания наняла бывшего руководителя кинофестиваля «Трайбека» Дженну Терранову для контроля за VR-разработками.

На сегодняшний день над внедрением технологий виртуальной реальности в процесс онлайн-шопинга работает китайский онлайн-ритейлер Alibaba. А в мае электронная торговая площадка eBay объявила о запуске первого в мире интернет-магазина в виртуальной реальности.

В последнее время Amazon активно осваивает нестандартные решения в ритейле. Так в начале декабря прошлого года компания объявила об открытии оффлайнового магазина Amazon Go, в котором нет привычного обслуживающего персонала и касс, чтобы оплатить товары при выходе.