+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Amazon начал использовать на складах роботов-упаковщиков

Интернет-ритейлер Amazon внедряет машины для автоматизации работы тысяч своих сотрудников, занимающихся упаковкой заказов клиентов.

Компания уже использует роботов-упаковщиков на нескольких из своих складов. Они сканируют товары прямо на конвейерной ленте и собирают их в заказы. Их скорость — до 600-700 коробок в час (в 4-5 раз больше, чем у обычного сотрудника). Сейчас изучается возможность установки таких машин еще в десятках отделений Amazon.

Тем не менее, для успешной работы требуется, чтобы один человек загружал заказы клиентов на ленту, другой готовил картон и клей, а техник устранял заторы при их возникновении.

«Мы испытываем новую технологию с целью повышения безопасности, ускорения доставки и повывышения эффективности всей нашей сети, — сообщила представитель Amazon. — Мы ожидаем, что средства, сэкономленные за счет повышения эффективности, будут реинвестированы в новые услуги для клиентов, где по-прежнему будут создаваться новые рабочие места».

Автоматизация приведет к более чем 1.300 сокращениям в 55 центрах обработки заказов в США. По словам источников, Amazon рассчитывает окупить расходы менее чем за два года, учитывая, что на каждое устройство компания тратит по $1 миллиону плюс эксплуатационные расходы.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 мая / Комментарии
Доставкой лекарств смогут заниматься только врачи или фармацевты

Доставкой лекарств смогут заниматься только врачи или фармацевты

В России с 1 января 2020 года могут разрешить онлайн-торговлю лекарственными средствами. Их доставкой смогут заниматься только врачи или фармацевты.

далее →

6 мая / Комментарии
Сервис доставки продуктов iGooods вышел на операционную прибыль

Сервис доставки продуктов iGooods вышел на операционную прибыль

Сервис доставки продуктов iGooods в первом квартале 2019 года вышел на показатели операционной прибыли в большинстве городов присутствия – Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге и Сургуте.

далее →

30 апреля / Комментарии
Ozon запускает в Республике Беларусь сервис доставки в почтоматы DPD

Ozon запускает в Республике Беларусь сервис доставки в почтоматы DPD

Интернет-магазин Ozon продолжает свое развитие в Республике Беларусь: площадка запустила новый канал доставки. Теперь клиенты могут получить онлайн-заказы в почтоматах DPD — одного из крупнейших провайдеров по экспресс-доставке грузов в стране.

далее →

30 апреля / Комментарии
Ozon разместит более 4 000 постаматов и пунктов выдачи заказов в магазинах «Пятерочка»

Ozon разместит более 4 000 постаматов и пунктов выдачи заказов в магазинах «Пятерочка»

Соглашение предполагает открытие более 2000 постаматов и 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) до конца 2020 года в магазинах «Пятёрочка» в большинстве регионов присутствия торговой сети.

далее →

30 апреля / Комментарии
«Аксиомус» полностью интегрируется в Boxberry

«Аксиомус» полностью интегрируется в Boxberry

Boxberry выкупает долю 25% у основателей курьерской службы, 75% компания приобрела в 2016 году. Таким образом завершается процесс слияния бизнеса.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!