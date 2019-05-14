Amazon начал использовать на складах роботов-упаковщиков

Интернет-ритейлер Amazon внедряет машины для автоматизации работы тысяч своих сотрудников, занимающихся упаковкой заказов клиентов.

Компания уже использует роботов-упаковщиков на нескольких из своих складов. Они сканируют товары прямо на конвейерной ленте и собирают их в заказы. Их скорость — до 600-700 коробок в час (в 4-5 раз больше, чем у обычного сотрудника). Сейчас изучается возможность установки таких машин еще в десятках отделений Amazon.

Тем не менее, для успешной работы требуется, чтобы один человек загружал заказы клиентов на ленту, другой готовил картон и клей, а техник устранял заторы при их возникновении.

«Мы испытываем новую технологию с целью повышения безопасности, ускорения доставки и повывышения эффективности всей нашей сети, — сообщила представитель Amazon. — Мы ожидаем, что средства, сэкономленные за счет повышения эффективности, будут реинвестированы в новые услуги для клиентов, где по-прежнему будут создаваться новые рабочие места».

Автоматизация приведет к более чем 1.300 сокращениям в 55 центрах обработки заказов в США. По словам источников, Amazon рассчитывает окупить расходы менее чем за два года, учитывая, что на каждое устройство компания тратит по $1 миллиону плюс эксплуатационные расходы.