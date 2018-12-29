Amazon начал тестировать доставку заказов автономными роботами Scout

Интернет-ритейлер Amazon начал тестировать доставку заказов до дома при помощи автономных роботов Scout. Информация о старте эксперимента размещена в официальном блоге компании.

Первые Amazon Scout отправятся доставлять товары заказчикам в округе Снохомиш (штат Вашингтон, США). Тестовая программа включает всего шесть роботов, при этом доставки будут осуществляться только с понедельника по пятницу и в дневные часы.

Модель представляет представляет собой компактную шестиколесную платформу с электрическим двигателем и грузовым отсеком. Благодаря небольшим размерам и низкой скорости, робот имеет возможность передвигаться по тротуарам, а не по проезжей части дорог.

Робот пока не «видит» в темноте, но умеет распознавать и объезжать людей, животных и другие препятствия на дороге. Scout имеет размер кулера для воды и шесть колес. Он может доставлять посылки, заказанные на сайте Amazon, прямо до двери.

Первое время за роботами будут следить сотрудники Amazon. Это необходимо, чтобы выявить необходимые доработки.