Amazon начал заменять менеджеров роботами

Интернет ритейлер Amazon принял решение заменить часть менеджеров роботами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о замене менеджеров с шестизначными зарплатами на специальное программное обеспечение, способное предсказывать спрос на товары и назначать им надлежащую цену.

Программа сможет прогнозировать спрос на тот или иной товар и предлагать приемлемую стоимость. Кроме того, программное обеспечение сможет взаимодействовать с крупными брендами и управлять автоматическими продажами. Теперь поставщикам товаров придется взаимодействовать не с людьми, а роботами во время сотрудничества с Amazon.

По сообщениям представителей компании большинство сотрудников, работавших с брендами, либо переведены в другие отделы, либо уволились. Это позволило Amazon сэкономить значительные средства.

В Amazon считают, что люди по сравнению с роботами намного медлительнее, легко могут сделать ошибку, в то время как при использовании машин это исключается. Ранее компания применяла труд роботов исключительно на складах.