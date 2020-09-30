Amazon начнет использовать технологию оплаты ладонью

Онлайн-ритейлер Amazon вводит оплату ладонью. Новый способ оплаты Amazon One идентифицирует «отпечаток ладони» покупателя, который складывается из изгибов руки и узора вен, сообщает The Verge. Так, рука становится своеобразной кредитной картой.

Amazon начнет внедрять сканеры с алгоритмами компьютерного зрения сначала в своих магазинах в Сиэтле, а затем и в других городах. Компания также ведет переговоры с потенциальными клиентами, которые смогут использовать их разработку.

В Amazon считают, что распознавание ладони безопаснее, чем распознавание лица. По руке нельзя идентифицировать личность человека, а «отпечаток ладони» уникальный — второго похожего в мире не найти.

Для платежа ладонью клиентам не нужна учетная запись Amazon, достаточно банковской карты и номера телефона. При желании пользователи в любой момент смогут удалить свои биометрические данные из базы компании.