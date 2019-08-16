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Amazon нашла способ избавиться от нераспроданных или возвращенных товаров

Amazon с сентября запустит благотворительную программу, по условиям которой будет передавать не распроданные товары сторонних продавцов фондам и организациям, вместо того чтобы выкидывать их. Об этом первым сообщил CNBC, позже компания подтвердила информацию телеканала в своем блоге.

До последнего времени такие товары уничтожались, и из-за этого в последние годы Amazon неоднократно подвергался жесткой критике общественности.

Пока программу планируется запустить только в США и Великобритании. Товары будут получать американская организация Good360 и британские Newlife, Salvation Army и Barnardo’s.

Amazon по умолчанию включит в программу всех продавцов, с которыми было установлено соглашение на утилизацию нераспроданных товаров. О своем выходе из программы они должны будут сообщать отдельно.

Сторонние продавцы, которые используют склады и сеть доставки Amazon, сказали CNBC, что с новой программой Amazon им будет дешевле передавать свои товары на благотворительность. Собеседники телеканала отметили, что Amazon требует с них 50 центов за возврат непроданных запасов, тогда как за их утилизацию — только 15 центов. «В Amazon подавляющее большинство возвращенных продуктов перепродаются другим клиентам, возвращаются поставщикам, идут на утилизацию либо передаются благотворительным организациям в зависимости от состояния товаров», — прокомментировала это компания.

Автор: Анна
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