Amazon научит дронов слушать и говорить

Согласно патенту, поданному в Управление по патентам и товарным знакам США, Amazon рассматривает возможность создания говорящих дронов. Теперь, если дрон неисправен и будет приземляться, он сможет предупредить людей о неполадке и просить отойти.

Согласно патенту, беспилотники Amazon смогут «вести диалог с хозяином, чтобы запросить информацию и/или ответить на вопросы». Это означает, что компания не только думает о потенциальных авариях, но и может позволить клиентам перепланировать поставку. Например, в случае, если вы запрограммировали дрона доставить что-то, но ваши планы изменились, и вы забыли отменить команду и видите, как дрон улетает. Было бы очень удобно, если бы вы могли крикнуть ему, что хотите отменить заказ.

Также патент также упоминает, что дрон «может попросить человека идентифицировать себя до передачи посылки в пункте назначения», что является довольно здравой идеей для ценных посылок.

Этот патент даже учитывает несчастные случаи и подробно рассказывает о том, как потребители могли бы помочь в таких ситуациях. Amazon дает понять, что безупречные на 100% поставки не гарантируются. Пока никто не гарантирует, что все эти новинки будут реализованы в их будущем парке беспилотных летательных аппаратов, но выглядят они вполне целесообразно.