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Amazon оформила патент на «умное» зеркало

Компания Amazon оформила патент на зеркало дополненной реальности, которое поможет примерить любой наряд и посмотреть, как он будет выглядеть на человеке при разных условиях освещенности и фона.

Как указано в патенте, зеркало дополненной реальности использует ряд камер, светильников и проекторов. Для захвата и отображения человека используется модуль отслеживания глаз, который позволяет также идентифицировать пользователя.

Устройство позволяет «примерить» любую одежду. Особенностью AR-зеркала является то, что одежда будет выглядеть естественной на теле с имитацией физических свойств ткани и фасонов. Это позволит увидеть, как сидит вещь именно на этом человеке.

Кроме того, AR-зеркало автоматически меняет фон и уровень освещенности. Это пригодится, например, для того, чтобы оценить, насколько хорошо будет сидеть купальник на пляже или вечернее платье на торжественном приеме.

Напомним, летом этого года Amazon запустила собственную социальную сеть Spark. Платформа позволяет пользователям быстро переходить от просмотра контента к онлайн-покупкам. Для этого достаточно нажать на понравившуюся вещь. Сообщалось, что публикации в Spark могут делать только члены программы Amazon Prime.

Автор: Анна
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