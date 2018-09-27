Amazon открыл магазин с самыми популярными товарами

В Нью-Йорке 27 сентября откроется новый магазин Amazon — 4 star, где будут предлагаться товары, получившие на сайте ритейлера высокий рейтинг — более четырех звезд. Магазин расположен в Сохо, одном из самых оживленных районов Нью-Йорка, уточняется в сообщении компании.

В новом магазине есть такие категории товаров, как «Самые желанные» — коллекция продуктов, чаще всего добавляемых в списки пожеланий на Amazon.com, «Тренды Нью-Йорка», а также «Часто покупаемые вместе» и «Эксклюзивы Amazon». Средний рейтинг всех продуктов в Amazon 4-star составляет 4,4 звезды.

Особенностью новой торговой площадки Amazon 4-star станет размещение специальных карточек с реальными отзывы на товары, полученными на Amazon.com.

Кроме того, каждый товар будут сопровождать цифровые ценники с указанием стоимости, рейтинга и числа отзывов на каждый артикул.

В Amazon 4-star можно найти собственные устройства компании, например Echo Spot (4,5 звезды, более 5,6 тысяч отзывов) и Fire TV Stick (4,4 звезды, более 197 тысяч отзывов).

Клиенты смогут протестировать десятки устройств Amazon и аксессуаров для умного дома, которые работают с голосовым помощником Alexa.