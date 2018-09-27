+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Amazon открыл магазин с самыми популярными товарами

В Нью-Йорке 27 сентября откроется новый магазин Amazon — 4 star, где будут предлагаться товары, получившие на сайте ритейлера высокий рейтинг — более четырех звезд. Магазин расположен в Сохо, одном из самых оживленных районов Нью-Йорка, уточняется в сообщении компании.

В новом магазине есть такие категории товаров, как «Самые желанные» — коллекция продуктов, чаще всего добавляемых в списки пожеланий на Amazon.com, «Тренды Нью-Йорка», а также «Часто покупаемые вместе» и «Эксклюзивы Amazon». Средний рейтинг всех продуктов в Amazon 4-star составляет 4,4 звезды.

Особенностью новой торговой площадки Amazon 4-star станет размещение специальных карточек с реальными отзывы на товары, полученными на Amazon.com.

Кроме того, каждый товар будут сопровождать цифровые ценники с указанием стоимости, рейтинга и числа отзывов на каждый артикул.

В Amazon 4-star можно найти собственные устройства компании, например Echo Spot (4,5 звезды, более 5,6 тысяч отзывов) и Fire TV Stick (4,4 звезды, более 197 тысяч отзывов).

Клиенты смогут протестировать десятки устройств Amazon и аксессуаров для умного дома, которые работают с голосовым помощником Alexa.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

27 сентября / Комментарии
Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров

Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров

27 сентября в центральном почтовом отделении Владивостока состоялось открытие торгового зала по продаже японских товаров: продуктов питания, косметических средств, а также бытовой химии. Концепция торгового зала, как и ассортимент продукции, подобран компанией ООО «Пегас Эйч-Си» (дочерняя компания Hokkaido Corporation) с учетом предпочтений российских потребителей.

далее →

27 сентября / Комментарии
«Магнит» откажется от формата гипермаркетов

«Магнит» откажется от формата гипермаркетов

Российский продовольственный ритейлер «Магнит» намерен расширять свое присутствие без формата гипермаркетов — от них он откажется в пользу супермаркетов и компактных магазинов у дома. Их посетителям ритейлер предложит дополнительные сервисы в виде кафе, store-in-store с товарами для детей и домашних животных.

далее →

26 сентября / Комментарии
Samsung запустит в России программу лизинга для флагманских смартфонов

Samsung запустит в России программу лизинга для флагманских смартфонов

Samsung запустит в России лизинг флагманских смартфонов Galaxy Note 9 и Galaxy S9/S9+. С 1 октября эти модели можно будет получить в лизинг в магазинах компании.

далее →

26 сентября / Комментарии
Группа «М.Видео-Эльдорадо» собрала самую сильную команду в ритейле

Группа «М.Видео-Эльдорадо» собрала самую сильную команду в ритейле

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» стала рекордсменом по числу номинантов ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», опубликованного ИД «Коммерсантъ» и Ассоциацией менеджеров среди компаний торговли.

далее →

25 сентября / Комментарии
Алексей Фёдоров: повышение НДС спровоцирует честные распродажи

Алексей Фёдоров: повышение НДС спровоцирует честные распродажи

В начале лета были приняты поправки, которые увеличивают НДС до 20%. Изменения вступят в силу с 2019 года, но немало интересного произойдет уже в конце 2018-го.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!