+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Amazon отложила запуск магазинов без касс и кассиров Amazon Go

Компания Amazon отложила официальное открытие своих продуктовых магазинов без касс и кассиров Amazon Go. Как сообщает The Wall Street Journal, причиной послужили трудности технического характера, требующие много времени на устранение.

Как выяснилось, «умные супермаркеты» оказались не совсем готовы к полноценной работе. В частности, технологии, используемые в Amazon Go, пока не справляются с отслеживанием более чем 20 покупателей одновременно. Кроме того, «умный супермаркет» сбивает с толку простое передвижение товара на полке.

Напомним, в Amazon Go используются технологии машинного обучения и камеры, которые определяют, что находится в корзине покупателя. Снятие средств с его счета производится автоматически. Покупатель может покинуть магазин, даже не доставая свой кошелек. 

В декабре 2016 года Amazon начал тестировать свой «умный супермаркет» в Сиэтле — там работает закрытый для широкой публики магазин, где в качестве бета-тестеров выступают сотрудники онлайн-ретейлера. Тогда же компания объявила, что официальное открытие Amazon Go состоится в начале 2017 года. 

В мире уже всерьез заговорили о том, что модель Amazon Go через несколько лет станет общим стандартом для ретейлеров. В компании Amazon рассчитывают, что в каждом таком магазине будут трудиться в среднем не более 6 «живых» сотрудников. 

2 февраля о возможном запуске «умных магазинов» в России рассказал директор по информационным технологиям Х5 Retail Group Фабриcио Гранжа. «Я обсуждаю это с одной междугородной компанией, которая делала для Amazon, обсуждаю возможность сделать этот пилот в России, но это пока фаза обсуждения», — указывал он.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

28 марта / Комментарии
«Магнит» откроет собственную аптечную сеть

«Магнит» откроет собственную аптечную сеть

«Магнит» набирает персонал для нового формата - собственной аптечной сети. На сайте HeadHunter появились вакансии руководителя проектов по форматному ценообразованию аптек, заведующего, руководителя проекта по эталонам аптек, руководителя по обучению персонала, ответственного за мониторинг продаж. Все вакансии актуальны для Краснодара.

далее →

27 марта / Комментарии
«Связной» увеличил продажи в сети Cstore в 1,5 раза

«Связной» увеличил продажи в сети Cstore в 1,5 раза

«Связной» подводит итоги работы сети Apple Premium Reseller под брендом Cstore в 2016 году.
В 2016 году продажи в сети Cstore увеличились на 56% и составили 4,4 млрд рублей. Среди ключевых причин роста - усиление влияния онлайн-канала, популярность дополнительных сервисов, лояльность клиентов, популярность кредитных продуктов, представленных в магазинах сети, а также высокий интерес к iPhone.

далее →

22 марта / Комментарии
«Совкомбанк» привёл на рынок «Халву»

«Совкомбанк» привёл на рынок «Халву»

ПАО «Совкомбанк» предлагает российским потребителям инновационный платежный инструмент – карту рассрочки «Халва».

далее →

22 марта / Комментарии
«М.Видео» увеличила чистую прибыль на 22% до 5,5 млрд рублей по итогам 2016 года

«М.Видео» увеличила чистую прибыль на 22% до 5,5 млрд рублей по итогам 2016 года

«М.видео», крупнейший по выручке российский продавец электроники и бытовой техники, объявляет результаты консолидированной аудированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).  

далее →

16 марта / Комментарии
Mail.Ru Group разработала сервис клиентской аналитики для ритейла

Mail.Ru Group разработала сервис клиентской аналитики для ритейла

Mail.Ru Group разработал сервис, призванный помочь компаниям повысить конверсию кросс-продаж и увеличить лояльность клиентов. Продукт уже опробовали несколько компаний из сегментов ретейл и ecommerce, среди которых – сеть «Эльдорадо» и интернет-магазин Ozon.ru. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!