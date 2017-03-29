Amazon отложила запуск магазинов без касс и кассиров Amazon Go

Компания Amazon отложила официальное открытие своих продуктовых магазинов без касс и кассиров Amazon Go. Как сообщает The Wall Street Journal, причиной послужили трудности технического характера, требующие много времени на устранение.

Как выяснилось, «умные супермаркеты» оказались не совсем готовы к полноценной работе. В частности, технологии, используемые в Amazon Go, пока не справляются с отслеживанием более чем 20 покупателей одновременно. Кроме того, «умный супермаркет» сбивает с толку простое передвижение товара на полке.

Напомним, в Amazon Go используются технологии машинного обучения и камеры, которые определяют, что находится в корзине покупателя. Снятие средств с его счета производится автоматически. Покупатель может покинуть магазин, даже не доставая свой кошелек.

В декабре 2016 года Amazon начал тестировать свой «умный супермаркет» в Сиэтле — там работает закрытый для широкой публики магазин, где в качестве бета-тестеров выступают сотрудники онлайн-ретейлера. Тогда же компания объявила, что официальное открытие Amazon Go состоится в начале 2017 года.

В мире уже всерьез заговорили о том, что модель Amazon Go через несколько лет станет общим стандартом для ретейлеров. В компании Amazon рассчитывают, что в каждом таком магазине будут трудиться в среднем не более 6 «живых» сотрудников.

2 февраля о возможном запуске «умных магазинов» в России рассказал директор по информационным технологиям Х5 Retail Group Фабриcио Гранжа. «Я обсуждаю это с одной междугородной компанией, которая делала для Amazon, обсуждаю возможность сделать этот пилот в России, но это пока фаза обсуждения», — указывал он.